Yüksekova’da mayıs ayında karla mücadele çalışması devam ediyor

Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, üs bölgesinde 3 gündür devam eden karla mücadele çalışması kapsamında yoğun mesai harcıyor. Mayıs ayında olunmasına rağmen kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda çalışma yürüten ekipler, büyük bir özveriyle görev yapıyor.

Yer yer 5 metre karın bulunduğu yolun yaklaşık 3,5 kilometrelik bölümünü temizleyen ekipler, iki gün içerisinde yolun kalan 2 kilometrelik kısmını da temizleyerek ulaşıma açmayı hedefliyor.