Ağzına telefon sokulan dayı kimdir? Seçimden sonra neler söyledi!

Ağzına telefon sokulan dayı gündem oldu! Son zamanlarda özellikle seçim dönemlerinde sokak röportajları bir hayli izleniyor. Vatandaşlar seçim anketörlüğü şirketlerinin yaptığı analizlere güvenmiyor. Bu sebeple sokak röportajlarını izlemeyi tercih ediyorlar. Sokak röportajı, bir gazeteci, muhabir veya bir medya temsilcisinin, rastgele seçilen veya belirli bir konuda insanlara sokakta sorular sorma yöntemiyle gerçekleştirdiği gazetecilik türüdür. Sokak röportajları, genellikle kameralar veya ses kayıt cihazları kullanılarak yapılarak, insanların görüşlerini, düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini öğrenmeyi amaçlar. Bu tür röportajlar, belirli bir konuda insanların farklı düşünce ve bakış açılarını, toplumda yaygın olan bir konu hakkında genel bir fikir sahibi olmayı, halkın nabzını tutmayı ve farklı insanların deneyimlerini anlamayı sağlar.

AĞZINA TELEFON SOKULAN DAYI NEDİR? NEDEN ÜNLÜ OLDU?

Sokak röportajları yayınlayan Sade Vatandaş isimli Youtube kanalında yayınlanan bir sokak röportajı ile gündem olan ağzına telefon sokulan dayı, son zamanlarda yer aldığı farklı bir sokak röportajı ile tekrardan gündem oldu!

Videoda "telefonunu çıkar" diyen ağzına telefon sokulan dayıya çevredeki vatandaşlar sinirleniyor. Devamında ağzına telefon sokmaya çalışan başka biri tepki verince çevredeki vatandaşların hızlıca onları ayırdığı görünüyor.

SEÇİMDEN SONRA AĞZINA TELEFON SOKULAN DAYI NE DEDİ?

Seçimden önce ağzına telefon sokulan dayı seçimden sonra şok sözler söyledi!

"Ne konuşacağız gidişat batık. Dini alet edindi, bizi kandırdı! En son bize öyle bir kazık koydu ki içinden çıkılmaz bir kazık koydu yani. Ben oyumu Tayyibe verdim, vermez olaydım, ellerim kırılaydı.. Çok pişmanım.. Ben şu anda Ak Partiyi Ak Parti olarak değil Tayyip Erdoğan olarak nefret ediyorum.. Ağzıma telefon sokuldu benim, yine de tırsmadım, yine de milyonlarca kişinin karşısına çıktım yine de Tayyip dedim, yine de Ak Parti dedim. Benim burada anlıma silah dayandı.. Ama Ak Parti bize öyle bir kazık koydu ki çıkmayacak bir kazık yani... Kendinin oturduğu sarayın masrafı 15 milyon, peki ben 7500 liraya nasıl geçineceğim? Ekonomi bozuk değil mi? Tasarruf yapın diyor. Neyine tasarruf yapacak emekli?" gibi sözleri kullanan ağzına telefon sokulan adamın seçimden sonraki değişimi görenleri hayrete düşürdü.