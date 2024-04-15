Ahmet Selim Yurdakul kimdir?

Ahmet Selim Yurdakul 29 Nisan 1966 yılında Ankara'da doğdu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi mezunudur. Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlığını tamamladı. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde Eğitim kadrosunda başasistan olarak görev alan Yurdakul, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalıştı. İleri seviyede İngilizce bilir.

Birçok alanda ödüller aldı.

azi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Projesi Kurulu Üyeliği ve Gazi Üniversitesi Türk Tarihi Topluluğu Akademik Danışmanlığı görevlerini sürdürdü. Ulusal ve uluslararası alanda toplam 165 Bilimsel Makale ve Bildirisi bulunmaktadır.

21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Milliyetçi Hareket Partisi Olağan Genel Kurulu'nda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Yurdakul, Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar MHP Antalya milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesidir. Günümüzde MHP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini sürdürmektedir.