AK Parti İBB Adayı Murat Kurum Kimdir? Murat Kurum Nereli? Kaç Yaşında?

AK Parti'nin İBB adayını açıklamasından sonra Murat Kurum'un kim olduğu, nereli olduğu ve nerede okuduğu merak ediliyor. Peki Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında? Murat Kurum nereli?

Murat Kurum Kimdir?

Murat Kurum, 1976 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulunu Ankara Seyranbağları İlkokulu’nda okuyan Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı.

İlk önce Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından da Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Kurum, Yüksek Lisansını, Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı.

İnşaat alanında faaliyet gösteren birçok özel sektör kuruluşlarında çalıştı. (1999-2005)

TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman olarak görev yaptı. (2005-2006)

TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. (2006-2009)

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etti. (2009-2018 Temmuz.)

Murat Kurum'un Siyasi Hayatı

Murat Kurum, 2018 de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına devam etmektedir. 2023 yerel seçimlerinde ise AK Parti İstanbul milletvekili olarak seçildi.