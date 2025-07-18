Altan Öymen kimdir, kaç yaşında? CHP eski genel başkanı ve gazeteci

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932’de Trabzon’da doğdu. Gazetecilik mesleğine genç yaşta başladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak görev yaptı.

Cumhuriyet, Milliyet ve Radikal gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapan Öymen, aynı zamanda Anka Haber Ajansı’nın kurucusudur.

SİYASETE GİRİŞİ VE CHP GENEL BAŞKANLIĞI

1977 yılında CHP milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Dışişleri Komisyonu üyeliği ve Turizm Bakanlığı görevlerinde bulundu.

1999 yılında CHP Genel Başkanlığı görevine seçilen Altan Öymen, bu görevini 2000 yılına kadar sürdürdü. Görevini Deniz Baykal’a devretti.

GAZETECİLİĞE DÖNÜŞ VE KİTAPLARI

Siyasi kariyerinin ardından köşe yazılarına geri dönen Öymen, özellikle anılarına ve siyasi tarihe dair kitaplar kaleme aldı. “Bir Dönem Bir Çocuk”, “Değişim Yılları” ve “Öfkeli Yıllar” gibi kitapları çok sayıda okurla buluştu.