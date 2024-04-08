Cansu Taşkın kimdir? Yılmaz Erdoğan ile aralarında ne var?

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Yılmaz Erdoğan'ın kız arkadaşı Cansu Taşkın kimdir?

Yazıp yönettiği "İnci Taneleri" dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın, kendisinden 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile 2 yıldır birlikte olduğu iddia edildi. Yılmaz konuyla ilgili sessizliğini korurken Taşkın ilişkiyi itiraf etti.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIK"

Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Cansu Taşkın, "Bu olaylar gerçek mi, aranızda aşk var mı?" sorusu üzerine Yılmaz Erdoğan ile ilişkisi olduğunu itiraf etti. "Gerçek... Haber doğru. Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman konuşmadım, konuşmamaya da devam edeceğim. Bunu sosyal medyada öne çıkarmadım. Evet haber doğru, madem siz sordunuz, ben de söyleyeyim. Yani sonuçta biz yanlış bir şey yapmadık arkadaşlar, bu normal değil mi? O konulara çok fazla girmek istemiyorum, o benim için çok değerli bir insan" dedi. Cansu Taşkın sözlerinin devamında Yılmaz Erdoğan'ın kullandığı kelimelerle ilgili kendisini düzelttiğini söyledi.