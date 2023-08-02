Celal Özcan kimdir? Yeni Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan kaç yaşında nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla birlikte 52 ilin emniyet müdürü değişti. Toplam 83 Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin görev değişikliğini içeren karar kapsamında, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü görevine Celal Özcan atanmıştır.

GAZİANTEP’İN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ CELAL ÖZCAN KİMDİR?

1971 yılında Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde doğan Celal Özcan, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Meslek hayatına başladığından bu yana Adana, Malatya, Gaziantep, Adana, Ankara ve Bitlis illerinde çeşitli rütbelerde ve birimlerde görev yaptı.

Polis Başmüfettişi olarak çalışırken, 2 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gaziantep İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Celal Özcan, başarılı kariyeriyle dikkat çekmektedir."