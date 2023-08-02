Celal Şengör'den Atatürk hakkında olay açıklama! Lloyd George kimdir?

Mustafa Kemal Atatürk varlık mücadelesi verdiği İngiliz devlet adamı. ve İngilizlerin Anadolu'daki hesaplarını yapan üst akıl. İngilizlerin kara kutusu Lloyd George kimdir? Sizler için araştırdık

DAVİD LLOYD GEORGE KİMDİR?

David Lloyd George, 17 Ocak 1863 yılında dünyaya geldi. İşçi sınıfı çıkışlı olan Lloyd George, Büyük Britanya'nın işçi kökenli tek başbakanıdır. Liberal Parti'den seçilen son başbakandı. I. Dünya Savaşı boyunca ülkesini yönetti, savaş sonrasında Avrupa'nın yeniden şekillenmesinde baş rolü oynadı. Britanya'nın, Osmanlı'yı bölen siyasetçisi olarak tarihe geçti.

İŞÇİ SINIFINDAN BAŞBAKANLIĞA

George hukuk fakültesi mezunudur. 1885 yılında Liberal Parti katılmıştır. Galler Ülkesi için benzer bir bağımsız devlet anlayışını benimsedi. 1890'da meclise girmeyi başardı. Parlamentoda özellikle Anglikan Kilisesi'ne karşı çıkışlarıyla gündeme geldi.

1908'de maliye bakanı olan Lloyd George, İngiltere'ye sosyal güvenlik anlayışının sistemini getirdi.

LLOYD GEORGE'NİN TÜRK DÜŞMANLIĞI

Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere, yeni kurulacak dünya düzenini belirlemekte baş rolü oynadı. Lloyd George Türkiye'ye karşı son derece sert ve tavizsiz politikaları ile Osmanlı İmparatorluğu sonrası süreci şekillendirmeye çalıştı. Bu yüzden George Yunanların Anadolu'yu işgaline destek çıktı.

Ayrıca Sevr Antlaşması, Lloyd George'un şahsen yönettiği politikaların ürünüdür.