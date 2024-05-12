Deniz Kayadelen kimdir? Nerede doğdu?

Anneler Günü'nde, Türk kadınından tarihi bir rekora imza attı. Deniz Kayadelen, Everest Dağı'nın 6 bin 400 metre irtifasında yüzerek rekor kırdı. Sosyal medya ve internette rekor sonrası Deniz Kayadelen'in kim olduğu merak ediliyor. Deniz Kayadelen'in nereli olduğu, kaç yaşında olduğunu sizler için araştırdık.

DENİZ KAYADELEN KİMDİR?

Deniz Kayadelen, Frankfurt'ta dünyaya geldi. 11 yaşında Türkiye'ye yerleşen Kayadelen, yüzmeye Yeşilyurt Spor Kulübü'nde başladı. Spor hayatına Bakırköy Ataspor Kulübü'nde devam etti. İş dünyasına da atılan Kayadelen bunun yanında ulusal ve uluslararası birçok ödül aldı. Rekortmen yüzücü ilk defa Buz Dünya Şampiyonası'nda Türk kadınını temsil etti. Bu organizasyondan 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Robben Adası'ndan Cape Town'a kadar büyük beyaz köpekbalıklarının istila ettiği 12 derecelik aşırı soğuk suda yüzdü ve bayrak ekibiyle birlikte İngiliz ve Kuzey kanallarını geçti.

Türkiye'de kendi yaş kategorisinde 200 metre kelebek ve 1500 metre serbest rekortmeni olan 5 kilometre ve 10 kilometre açık su yarışlarında dünyada ilk ona girdi.

Deniz Kayadelen Limitlerin Ötesinde (Out of Comfort Zone) kitabını yazdı.

Son olarak Everest Dağı'nın 6 bin 400 metre yüksekliğinde buzlu suda yüzerek dünya rekoru kırdı.

Deniz Kayadelen Almanya, Türkiye, Güney Afrika, Ingiltere ve İsviçre'de yaşadı ve iş hayatına Zurich'de devam etmekte.