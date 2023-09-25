Dilan Polat'ın Kız Kardeşi Sıla Doğu Kimdir? Mail Order Kuyumculuğu İddialarına Ne Cevap Verdi!

Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu kimdir sizler için detaylı bir şekilde araştırdık. Özellikle Muhammet Yakut'un ortaya attığı Mail Order kuyumculuğu iddiaları ve telekız iddiası ile gündeme gelen Sıla Doğu Muhammet Yakut'a çok sert tepkiler verdi. Gelin detaylı bir şekilde olayları anlatalım!

Sıla Doğu Kimdir?

Sıla Doğu, 6 Mayıs 1996 tarihinde Adana'da doğdu. Aslen Adanalı olan Doğu, babasının memleketi Adana nüfusuna kayıtlıdır. 1,75 boyunda ve 53 kilo olan Doğu, boğa burcudur. Dilan Polat'ın kız kardeşi olan Sıla Doğu'nun Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi vardır. Sıla Doğu, güzellik uzmanı ve dijital medya içerik üreticisidir.

2014 yılında katıldığı Lidor Miss Turkey yarışmasıyla tanınan Doğu, 2015 yılında Dilan Polat ile birlikte İstanbul'da bir güzellik merkezi açtı. Bu merkez, kısa sürede ünlü isimlerin vazgeçilmez uğrak yeri haline geldi. Aleyna Tilki'den Şeyma Subaşı'na pek çok ünlü, Sıla Doğu'nun güzellik merkezinin devamlı müşterisi oldu. Sıla Doğu'nun bir erkek kardeşi ve bir ablası vardır. Ablası Dilan Polat, ünlü bir sosyal medya fenomenidir.

Muhammet Yakut Sıla Doğu Hakkında Ne Dedi?

Sıla Doğu Muhammed Yakut'un Dilan-Engin Polat çiftine yönelik suçlamalarının ardından yaptığı sert açıklamayla gündem oldu. Doğu, Yakut'un iddialarını yalanlayarak, "Bu kadar yalan ve iftiranın altından kalkmak zor" dedi. Muhammet Yakut'un konuya ilişkin sözleri şu şekilde:

Ben Dilan Polat'ı tanımam, Sılayı tanıyorum kız kardeşini. Engini tanırım. Biz Frankfurt'ta bir bayilik almak istiyoruz dedi, Engin'i aradım. Bir bayilik buraya verebilir misiniz diye. Telefonuma çıkmadı 2-3 defa aradım. Sonra sılayı aradım. İstanbul'da bir üst düzey emniyet yetkilisi Sıla Doğu'yla artık ilişkiye mi giriyor ne oluyorsa, Muhammet Yakut bizden haraç istiyor diye hakkımda şikayetçi. Engin-Dilan Polat Sıla Doğu bunlar ne iş yapar siz bilir misiniz? Ben babasını da tanırım benim 2012'de yattığım cezaevinde öldü. Babasının anasını niye öldürdüğünü de bilirim. Benim edebim el vermiyor. Öyle namuslu babaları vardı ki cezaevinde kahrından öldü. Sen çıkacaksın Dubai'de kafana taçlardan dolar koyacaksın. Ferrarilere bineceksin. Muhammed Yakut hakkında İstanbul emniyetinde 3 tane şerefsiz emniyetçi ile hakkımda dava açacaksın. Dayınız Murat Ayhan sizi sokaklara atıyor. Holding sahibiydi. Sokakta yatıyordunuz. Telekızlık yapıyordun Sıla Doğu. Allah belanı versin, hakkımda gidip şikayetçi oluyorsun. Engin Polat ile Dilan Polat ne iş yapıyor biliyor musun? Mail order yapıyor kuyumculuk üzerine…

Sıla Doğu ise Muhammet Yakut'un iddialarına şu story ile cevap verdi: