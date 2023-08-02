Dr. Sabit Akın Zaimoğlu kimdir? Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu kaç yaşında, nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 24'ünün emniyet müdürü atandı.Bursa Emniyet Genel Müdürü Tacettin Aslan'ın yerine İstihbarat Başkanı olarak görev yapan Dr. Sabit Akın Zaimoğlu atandı.Peki, Dr. Sabit Akın Zaimoğlu kimdir?

DR. SABİT AKIN ZAİMOĞLU KİMDİR?

Sabit Akın Zaimoğlu, Türk güvenlik görevlisi ve emniyet müdürüdür. 1988 yılında Polis Koleji'nden ve 1992 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuştur. Kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş ve özellikle istihbarat alanında önemli görevler üstlenmiştir. Bursa, Diyarbakır, Konya, Adana gibi farklı illerde ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda istihbarat, özel güvenlik, çocuk şube ve asayiş birimlerinde çeşitli rütbelerde görev almıştır.

Ayrıca, uluslararası alanda da tecrübeleri olan Zaimoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Malta, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde çeşitli incelemelerde ve görevlerde bulunmuştur. Teknik Takip, Lider Yöneticilik ve Durum Eğitimi alanlarında uluslararası eğiticilik deneyimine sahiptir. Yeraltı Yıkıcı Faaliyetlerle Mücadele, Temel İstihbarat, Lider Yöneticilik, Değişim ve Sürekli Gelişim Stratejileri, Yaşam Koçluğu, Orta Kademe ve Yüksek Kademe Yöneticilik alanlarında eğitim ve deneyim sahibidir.

Ayrıca, yakın çağ tarihi alanında yüksek lisansını tamamlamış olan Zaimoğlu, doktorasına da devam etmektedir. Kariyeri boyunca başarılı çalışmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çeşitli taltif ve takdirname belgeleriyle ödüllendirilmiştir.

Sabit Akın Zaimoğlu, memleketi Erzurum olan, evli ve 2 çocuk babasıdır. Yeni görevinde Bursa İl Emniyet Müdürü olarak başarıyla görev yapması beklenmektedir.