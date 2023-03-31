Erol Bilbilik hayatını kaybetti! Erol Bilbilik kimdir? Neden hayatını kaybetti?

Erol Bilbilik'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Bilbilik'in vefat haberini bir dönem beraber televizyon programı yaptığı gazeteci Gürkan Hacır duyurdu.

Gürkan Hacır yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Sevgili ağabeyimiz. Emekli deniz subayı , araştırmacı yazar Erol Bilbilik (85) hayata veda etti. Erol abi ardında çok önemli kitaplar bıraktı. Şimdiki Zaman’da pek çok kez ağırlamıştım. Işıklar içinde uyusun.

Sevgili ağabeyimiz. Emekli deniz subayı , araştırmacı yazar Erol Bilbilik (85) hayata veda etti. Erol abi ardında çok önemli kitaplar bıraktı. Şimdiki Zaman’da pek çok kez ağırlamıştım. Işıklar içinde uyusun. pic.twitter.com/bUKA9gFDEv — gürkan hacır (@gurkanhacir) March 30, 2023

Peki Erol Bilbilik kimdir? Erol Bilbilik neden hayatını kaybetti? Erol Bilbilik nereli ve mesleği neydi? İşte Erol Bilbilik'in hayatına dair bilgiler...

EROL BİLBİLİK KİMDİR?

Erol Bilbilik, 21 Mayıs 1935 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Erol Bilbilik emekli deniz binbaşı ve yazardı.

Erol Bilbilik, 1954 yılında Heybeliada Deniz Lisesi'nden mezun oldu. 1956 yılında Deniz Harp Okulu'nu bitirdi ve deniz asteğmeni oldu. 1961, 1969 yıllarında, ABD ve Almanya'da kısa süreli eğitimler aldı.

Erol Bilbilik, 1961 yılında, Georgia'nın Athens (ABD) kentindeki "Savunma ve Lojistik Yönetimi" konusundaki eğitimin sonunda kendisine verilen Athens şehri fahri hemşehrilik belgesini geri verdi. 9 Mart 1971 hareketinde yer alması nedeniyle, binbaşı rütbesindeyken Mayıs 1971'de emekliye sevk edildi. Aynı dönemde, Erenköy Köşkü’ne alınarak sorgulandı.

1979 yılında Ulaştırma Bakanlığı Fen Kurulu Üyeliği'nden emekli olan Erol Bilbilik, makine-motor, gemi inşa ve inşaat sektörlerinde yöneticilik de yapmıştır. 1993'ten bu yana araştırmacılık ve yazarlık yapmaktaydı. Evli ve bir çocuk babasıydı.

Erol Bilbilik, Kasım 2002 genel seçimlerinde İşçi Partisi'nden İstanbul İli Birinci Bölge 2. sıradan milletvekili adayı olmuştur. Aralıklı olarak Cumhuriyet Gazetesi’nde; sonraları Aydınlık, Teori, Yeni Hayat ve Türkeli dergilerinde yazıları yayımlanmıştır. Kasım 2006 tarihinden beri İlk Kurşun Aylık Gazetesi'nde yazmaktaydı.

EROL BİLBİLİK ESERLERİ

• Küresel Dünya Politikaları ve Ulusal Seçenekler

• Dünyayı Yöneten Gizli Örgütler CFR-Bilderberg-Trilateral

• Amerikan Kuşatması

• Nato - İstanbul Zirvesi ve Geniş Ortadoğu Stratejisi İçyüzü ve Perde

• ArkasıylaTürk Bilderbergleri

• Dünyayı Yöneten Gizli Örgütler - Küresel İktidarın Kurmayları

• İşgal Örgütleri / CIA - NATO - AB

• Amerikan Kuşatması / Büyük Oyunun Perde Arkası

• Geniş Ortadoğu Projesi / Geniş Orta Asya Projesi