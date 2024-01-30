Ezel'in Cengiz'i 6 haftada Atatürk oldu! Yiğit Özşener kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli?

Tarihin en şanlı futbol zaferlerinden biri olarak gösterilen, Fenerbahçe’nin General Harington Kupası’nı kazandığı maçı beyazperdeye taşıyacak ‘Zaferin Rengi’ filminde Mustafa Kemal Atatürk’e usta oyuncu Yiğit Özşener oynadı. Mustafa Kemal'i oynayan Özşener’in makyajını İran asıllı ünlü özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari uyguladı.

ATATÜRK'E DÖNÜŞÜM 6 HAFTA SÜRDÜ!

Ünlü oyuncu makyaj çalışmaları için İran’ın başkenti Tahran’a gitti. Heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarla kalıbı oluşturma, boyama, aksesuvarların hazırlanması gibi süreçleri kapsayan makyajın hazırlık aşaması 6 hafta sürerken, makyajın sanatçıya uygulama işlemi ise beş saatte tamamlandı.

YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR?

Yiğit Özşener, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 27 Nisan 1972 tarihinde İstanbul, Türkiye'de doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamış ve ardından televizyon ve sinema projelerinde yer almıştır. Yiğit Özşener, başarılı kariyeri ve çeşitli projelerdeki rolleri ile Türk oyunculuk dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

"Beyaz Gelincik" (2005-2007): Bu dizide Yiğit Özşener, başroldeki karakteriyle dikkat çekmiştir. Dizi, aşk, entrika ve dramatik öğeleri içeren bir hikayeye sahiptir.

"Ezel" (2009-2011): Bu popüler dizide Yiğit Özşener, Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Barış Falay gibi oyuncularla birlikte yer almıştır. Ezel, intikam temasını işleyen bir suç-drama dizisidir.

"Muhteşem Yüzyıl: Kösem" (2015-2017): Yiğit Özşener, bu tarihi dizide IV. Murad karakterini canlandırmıştır. Dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kösem Sultan dönemini konu almaktadır.

"Kardeşim Benim" (2016): Bu komedi filmi serisinin ilk filminde Yiğit Özşener, başroldeki Tolga Çevik ile birlikte yer almıştır.

"Gizli" (2015): Bir polisiye-gerilim filmi olan "Gizli"de Yiğit Özşener, başrolde yer almış ve performansıyla övgü almıştır.