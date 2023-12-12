Faruk Koca Kimdir? Ne Yaptı? Aslen Nereli?

Faruk Koca kimdir son zamanlarda yoğun bir şekilde merak edilmekte. Faruk Koca, 15 Nisan 1964 tarihinde Ankara'nın Balâ ilçesinin Derekışla mahallesinde doğdu. Lise mezunudur. Serbest ticaret yapan Koca, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurucu üyesidir. 2002-2007 yılları arasında AKP'den 22. dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. Kendisi hakkında tüm detaylar haberimizde!

Faruk Koca Kimdir? Aslen Nereli?

Koca, 2021 yılında yapılan MKE Ankaragücü olağan genel kurulunda başkanlığa seçildi. 2022-2023 sezonunda Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkarmayı başardı. Faruk Koca, 2002 yılında yapılan genel seçimlerde AKP'den 22. dönem Ankara milletvekili olarak seçildi. 2007 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Faruk Koca, 2021 yılında yapılan MKE Ankaragücü olağan genel kurulunda başkanlığa seçildi.

Koca, başkan seçildiği ilk günden itibaren Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkarmak için çalışmalara başladı. Koca'nın başkanlığındaki Ankaragücü, 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Bu başarı, Koca'nın başkanlığındaki Ankaragücü'nün en önemli başarısı olarak tarihe geçti. Faruk Koca, evli ve dört çocuk babasıdır.

Faruk Koca Ne Yaptı? Neden Gündem Oldu?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Görüntülerde, Faruk Koca'nın çevresindeki kişilerin, yumruk atmasının ardından yere düşen hakem Meler'e tekme attığı görülüyor. Saldırının ardından uzun süre yerde kalan Halil Umut Meler'in sol gözünün morardığı görüldü. Bu olayın ardından yere çökerek fenalaşan Faruk Koca, görevliler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Tedavi altına alınan Halil Umut Meler, 10 dakika sonra sıkı güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Savcılık Tutuklama Kararı Verdi!

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve aralarında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi, "Görevini yapan kamu görevlisini kasten hedef alarak spor alanında yaralamaya sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. Ayrıca maç sonunda sahaya indiği tespit edilen 3 şüpheli ise adli kontrol altına alındı.