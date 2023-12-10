Fatih Mühürdar kimdir son zamanlarda oldukça merak ediliyor. Uzun yıllardır ekranlarda görülmeyen Fatih Mühürdar, yeniden televizyon ekranlarında boy gösterdi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Mühürdar'ın hayranları, onu uzun bir aradan sonra yeniden ekranlarda görmekten büyük mutluluk duydu. Peki Fatih Mühürdar kimdir? Kendisi kaç yaşında ve aslen nerelidir?

Fatih Mühürdar Kimdir? Aslen Nereli?

Fatih Mühürdar, 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğdu ve şu anda 64 yaşındadır. Yetenekli ve sevimli oyuncu kariyerine birçok filmde rol alarak başladı. Son dönemde ekranlarda pek görünmeyen Mühürdar, kendi sosyal medya hesabında paylaştığı videolar aracılığıyla hayranlarıyla etkileşime geçiyor. Ünlü oyuncu taklit konusundaki yeteneğiyle de tanınıyor. Özellikle Yıldo ve İlhan İrem taklitleriyle tanınan Mühürdar, bu alandaki başarılarıyla da adından söz ettiriyor.

Aynı Zamanda Bir Müzisyen

Dizilerde oyuncu olarak görev alan Fatih Mühürdar ayrıca bir müzisyen. Mühürdar, Türkiye temalı şarkılarıyla da öne çıkıyor. 'Türkiye'min Türküsü', 'Türk Milleti Uyanıyor' ve '1915 Çanakkale Destanı' gibi eserleri dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Fatih Mühürdar, 'Can Evimden Vurdular' filminde Emrah'la birlikte rol alarak sinema sektöründe tanındı. Bu akşam 'Gün Bitiyor' programıyla ekranlara geri dönen Mühürdar, izleyicilerden büyük ilgi gördü.