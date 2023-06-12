Vincenzo Montella kimdir?

Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 tarihinde Castello di Cisterna, İtalya'da dünyaya geldi.

FUTBOL KARİYERİ

Bir süre amatör futbol oynadıktan sonra ilk profesyonel sözleşmesini 1990 senesinde Empoli ile imzaladı. 5 sezonda 51 maçta forma giydi. 27 gol atarak takımına katkıda bulundu.

1995 senesinde Genoa'da oynamaya başladı. Yalnız 1 sezon Genoa forması giydi. 34 maçta 21 gol atarak dünya genelinde konuşulan bir performans sergiledi. 1996 senesinde Sampdoria'ya transfer olan Montella, 3 sezon formasını giydiği takımda 83 maçta görev alarak 54 gol ile Serie A'nın en golcü isimleri arasına adını yazdırdı.

1999 senesinde ise, adının efsaneleşeceği Roma ile anlaşma imzaladı. Tam 10 sene Roma forması giydi. Forma şansı bulduğu 194 maçta 83 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Burada sergilediği performans ile, halen "Eski Romalı futbolcu" olarak anılmaktadır. Roma'da son iki senesinde farklı kulüplere kiralık olarak gönderilen Montella, 2009 senesinde futbolculuk kariyerini noktaladı. Ayrıca Montella, 1999-2005 yılları arasında İtalya Milli Takımı ile 20 maça çıktı ve 3 gol attı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra yaklaşık iki sene dinlenen Vincenzo Montella, 2011 senesinde geçici olarak Roma'nın teknik direktörlüğüne geldi.

Buradaki görevi bittikten sonra teknik direktörlük kariyerini devam ettirmeye karar veren Montella'nın çalıştırdığı takımlar sırasıyla;

• 2011 Roma: (geçici)

• 2011-2012: Catania

• 2012-2015: Fiorentina

• 2015-2016: Sampdoria

• 2016- Milan