Feti Yıldız kimdir?

Feti Yıldız 1953 tarihinde Yozgat'ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk bölümü mezunudur. Orta seviyede Fransızca'ya sahiptir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev yaptı. 1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. MHP'nin 18 Mart 2018 Büyük Kurultayında Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi. 27. dönem MHP İstanbul milletvekilidir. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Feti Yıldız Anayasa Komisyon Üyesi'dir.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde MHP'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir ve görevine devam etmektedir. Genel Başkan Yardımcısıdır. Hukuk ve seçim işleri alanındadır.