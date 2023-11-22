Ünlü oyuncu Filiz Akın, sol kulağının üst kısmındaki kanserli dokuyu ve ses telleriyle ilgili sorunları takiben çok sayıda ameliyat geçirdi. Hastaneye kaldırıldığını açıklayan Akın sağlığı hakkında bilgi verdi. Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından bu konuda bilgi paylaştı. Peki Filiz Akın kimdir? Hastalığı nedir?

FİLİZ AKIN KİMDİR? HASTALIĞI NEDİR?

Usta oyuncu, hastalığıyla alakalı sosyal medya hesabından "10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler" dedi.

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın, 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da doğdu. Annesi Habibe Leman Şaşırmaz, Ankara'dan terzi, babası ise Afyon'dan hakim Bekir Sami Akın'dir. Annesinin tarafı Arnavut kökenlidir, babasının tarafı ise Çerkes kökenlidir. Annesinin ikinci evliliğinden olan üvey kız kardeşi Günseli daha sonra doğdu. Büyükannesi olan Halime Hanım, Atatürk'ün biyolojik babasının kriptografıydı ve üvey babası Atatürk'ün baş sekreteri olarak görev yaptı. Atatürk'ün Halime hanımın kıyafet seçimindeki zevkine olan güveni nedeniyle zaman zaman kıyafet seçimiyle ilgili görüşlerini alırdı. Filiz Akın, 3 yaşına kadar babası Hakim Sami Bey'in görev yaptığı Beypazarı'nda yaşadı. 5,5 yaşında ilkokula başladı ve ilköğrenimini Ankara'daki Sarar İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Ailesi o 7 yaşındayken ayrıldı.

OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?

Lise arkadaşı Oya San'ın annesinin ısrarı üzerine resmini Artist mecmuasının düzenlediği yarışmaya gönderen Filiz Akın ve 1962 yılında birinci oldu. Ancak, ödülün kendisine Akasyalar Açarken filminde rol alırsa verileceği söylendiğinde, vazgeçme kararı aldı.

Dergi yöneticileri ve film yapımcıları, ikna etmek için İstanbul'dan Ankara'ya geldi, ancak Filiz Akın ilk başta ikna olmadı. Memduh Ün'ün ısrarıyla, Ankara'ya kadar gelip kendisiyle konuştuğunda kabul etti. İşini ve üniversite eğitimini bırakarak annesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Derginin yöneticileri ve Memduh Ün'e duyduğu güven, ona sinemaya adım atmasında yardımcı oldu. Anlaşmayı imzaladıktan sonra, 1962 yılında ilk filmi olan "Akasyalar Açarken"i Göksel Arsoy ile birlikte çekti. Ardından, prodüktörler ona bütün yılını dolduran bir program hazırladılar.

FİLİZ AKIN KAÇ YAŞINDA?

80 yaşındaki Filiz Akın, 2002 yılında yakalandığı çene kanseri mücadelesini başarıyla yendi. Kansere karşı farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı kampanyalarda, "sarı bilezik" ve "mavi bilezik" gibi destek projelerine öncülük etti. Bu kampanyalar büyük bir başarı elde etti. En son olarak, Starkey İşitme Vakfı'nın onursal başkanı olarak "Türkiye'de İşitmeyen Kalmasın" adlı bir inisiyatif başlattı ve yönetti. Bu kampanya sayesinde, sosyal güvencesi olmayan yaklaşık 2000 çocuğa işitme cihazı temin edilmesine öncülük etti.