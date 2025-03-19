İBB'ye soruşturma kapsamında gözaltına alınan İlbak ailesi kim?

Madencilikten turizme, inşaattan yayıncılığa kadar sekiz farklı sektörde 35'in üzerinde iştiraki bulunan holding, Mustafa İlbak ve Murat İlbak'ın eşit ortaklığıyla yönetiliyor.

Holdingin madencilik alanındaki ortakları arasında, Akfen Holding ve Sürat Kargo'nun sahibi Halil İbrahim Bacacı bulunuyor.

İlbak Holding'e ait yüzde 100 iştiraki olan İlbak TV Yayıncılık ve İletişim A.Ş., CNBC UK Limited ile yaptığı lisans ve iş birliği sözleşmesi kapsamında CNBC-e'nin 10 Haziran’da yayın hayatına başlamasını sağladı.

MUSTAFA İLBAK KİMDİR? İŞ İNSANI MUSTAFA İLBAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mustafa İlbak 1975 yılında İstanbul’da doğdu.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve StröerGroup’ta iş hayatına atıldı. 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanan İlbak, 2006 yılında şirketin CEO ‘su oldu.

Halen ayn ışirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini devam ettiren İlbak, aynı zamanda farklı sektörlerdeki pek çok önemli şirketine yönetim kurulunda yer almaktadır.

İlbak Holding, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama, Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, MLYapı,Fokus İnşaat&Turizm, İlbak Madencilik ile Galatasaray Mağazacilik ve Sportif AŞ; İlbak’ın halen yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttüğü şirketlerden bazılarıdır.

İlbak, evlive 2 çocuk babasıdır