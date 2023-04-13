İdris Naim Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki aday listeleri netleşti. İdris Naim Şahin, İYİ Parti'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

İdris Naim Şahin'in kim olduğu ve geçmişi araştırılmaya başlandı. Peki İdris Naim Şahin kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Geçmişte hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

İDRİS NAİM ŞAHİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İdris Naim Şahin, 1 Haziran 1956'de Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. İdris Naim Şahin, siyasetçi ve eski içişleri bakanıdır.

İdris Naim Şahin, 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ordu il maiyet memurluğundan sonra 1980 yılında kaymakam oldu. Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekani, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. TODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını bitirdi. 1989 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi oldu. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Belediye’nin personel, idari, hukuki, sosyal ve kültürel hizmet birimlerinin yönetiminde bulundu. 1999 yılından itibaren İBB Başkan Danışmanlığı, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü ve İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. İOOHDK Üyeliği, Türkmenistan Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2001-2011 yılları arasında genel sekreterlik görevini yürüttü. 3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimleri'nde İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 24. Dönem Ordu milletvekili olarak tekrar TBMM'ye girdi. Seçimlerden hemen sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan 61. Hükûmet'te İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 24 Ocak 2013 tarihinde Kabine revizyonu ile Başbakan tarafından görevinden alındı. Yerine İstanbul eski valisi ve AK Parti Mardin milletvekili Muammer Güler getirildi. Evli ve altı çocuk babasıdır.

İdris Naim Şahin, 17 Aralık sürecinden sonra 25 Aralık 2013 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilliği görevinden istifa etti. İstifasından sonra, "Hükümet etmede, niyetlerinden emin olunmayan bürokratik ve politik dar bir oligarşik kadronun tavsiye, yönlendirme ve etkinliğinin tercih edildiği anlaşılmaktadır. Bölücü terör örgütünün unsurlarıyla yürütülen ancak millî vicdan ve haysiyeti inciten ve mevzu hukuku zorlayan sürecin çözüm özelliği- belki istenmeden- çözülme hayalcilerine fırsat ve olanak sağlar duruma evrilmiştir. Emniyet ve yargı personeline yapılan uygulamalar, değerlendirmeler akıl, hukuk ve adalet anlayışıyla izah olunamamaktadır. Kuruluşunda kolay ve sevinçli bir kararla üye olduğum partimden, zor ve üzüntü veren bir kararla istifa ediyorum" açıklamasında bulundu.

FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanlığı döneminde potları ve gafları ile tepki toplamıştır. İstifasının ardından Milat Partisi'ni kuran ancak beklediği ilgiyi göremeyince kurduğu partiden istifa eden Şahin, CHP ile temas kurdu. Buradan ilgi göremeyen Şahin, Saadet Partisi'ne geçerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimi kaybeden Şahin, Genel İdare Kurulu Üyesi olduğu Saadet Partisi'nden istifa ederek bu kez İYİ Parti'ye geçti. Şahin, son olarak 2023 genel seçimlerinde Ordu 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.