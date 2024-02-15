İnci Taneleri Ayça Kimdir? Dizinin Depresif Kızı Ayça Gerçekte Kim?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin renkli karakterlerinden biri olan Ayça, sempatikliği ve sevgi dolu kalbiyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. İnci Taneleri Ayça kimdir ve bu depresif karakterin arkasındaki isim kim? Ayça'yı canlandıran oyuncu hakkında neler biliyoruz?

İnci Taneleri Ayça Kimdir? Aslen Nereli?

Henüz 15 yaşında olan Ayça karakterini oynayan Ülkü Hilal Çiftçi, oyunculuğa 12 yaşında adım attı. Kısa sürede yeteneğini kanıtlayan Çiftçi, Arka Sokaklar, Karadayı ve Dönence gibi önemli yapımlarda rol aldı. İnci Taneleri'nde ise Ayça karakteri ile izleyicileri kendine hayran bıraktı. Ayça, dizide İnci'nin en yakın arkadaşı ve destekçisidir.

Her zaman İnci'nin yanında olan Ayça, ona doğru yolu göstermeye çalışır. Aynı zamanda neşeli ve iyimser tavrıyla İnci'nin hayatına renk katar. Ülkü Hilal Çiftçi, Ayça karakterini başarıyla canlandırıyor. Doğal oyunculuğu ve sempatik tavrıyla izleyicileri kendine hayran bırakan Çiftçi, Ayça'ya hayat vererek karakterin sevilmesine katkıda bulunuyor.

İnci Taneleri Dizisi Ayça Karakterinin Kariyeri

Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009'da Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşında olan genç oyuncu dizi, reklam ve sinema sektöründe birçok projede yer aldı. Ülkü Hilal Çiftçi, oyunculuk kariyerine 2012 yılında "Arka Sokaklar" dizisinde küçük bir rolle başladı. Daha sonra "Karadayı", "Kocan Kadar Konuş", "Göç Zamanı", "Sen Benimsin" gibi dizilerde rol aldı. "Arkadaşlar İyidir", "Bir Litre Gözyaşı", "Adı: Zehra", "Verda", "Lacivert Gece" ve "Tozkoparan İskender." Ülkü Hilal Çiftçi ayrıca "Siccin 3: Cürmü Aşk", "Michael", "Gooes" ve "Alice Müzikali" gibi sinema ve tiyatro projelerinde de yer aldı. Ülkü Hilal Çiftçi, Ayça karakteri ile gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen birçok önemli projede yer alan Çiftçi, ilerleyen yıllarda daha da büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz.