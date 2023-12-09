İskoçlar Çetesi Kimdir? Çete Çökertildi!

Uzun süredir vatandaşlar tarafından merak edilen İskoçlar Çetesi kimdir sizler için detaylı bir şekilde araştırdık. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı yürütülen "Kafes-17 Operasyonu"nun, "İskoç Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünü çökerttiğini duyurdu. İşte çökertilen çetenin tüm detayları sizlerle'!

İskoçlar Çetesi Kimdir? Bakan Yerlikaya Bizzat Paylaştı!

İskoçlar çetesinin çökertildiğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bizzat sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu! Konuya ilişkin paylaşımı şöyleydi:

"Operasyon kapsamında örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 38 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütlerinin, uyuşturucu tacirlerinin, halkımızın huzurunu bozanların hayatını zorlaştıracağımızı aziz milletimizin bilmesini istiyorum."

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Birimi, 'İmalat ve Kaçakçılık' amacıyla İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep'te suç işlemek üzere örgüt kuran 'İskoç Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 'Kafes-17' operasyonunu gerçekleştirdi. Narkotik ilaçlar.' Bunun sonucunda örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 38 şüpheli yakalanırken, bunlardan 8'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

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Operasyonlarda, 23 kilo kokain, 95 kilo eroin, 165 kilo kokarca, 15 kilo metamfetamin, 10 bin 500 sentetik uyuşturucu hap, ateşli silah, önemli miktarda altın, Türk lirası ve döviz ele geçirildi. İlk tahminlere göre organize suç örgütünün değeri yaklaşık 200-250 milyon lira arasında olan mal varlığının tamamına el konuldu. İskoçlar Çetesi ise tamamen çökertildi!