Mehmet Aslan Kimdir? Mersin Emniyet Müdürü Görevden mi Alındı?

Mehmet Aslan kimdir merak ediliyor çünkü Emniyet Genel Müdürlüğü'nden önemli ve beklenmedik bir görev değişikliği geldi. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Kararın Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'la ilgili olduğu açıklandı. Nezir Aslan kimdir? Nezir Aslan ne yaptı? Mehmet Aslan ile kardeşinin bağlantısı nedir? gelin bu soruları açıklayalım!

Mehmet Aslan Kimdir? Aslen Nereli? Görevden mi Alındı?

Emniyet Müdürü Erol Ayyıldız yeni kararı açıkladı. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Ayyıldız kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:

"Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır."

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Basın Açıklaması Geldi!

Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında şu sözlere yer verildi:

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Nezir Aslan Kimdir?

Nezir Aslan'ın gözaltına alındığı haberi İsmail Saymaz tarafından yazıldı. Buna göre Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan, 10 milyon kaçak makaronun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alındı.

İddiaya göre Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 milyon kaçak makaronun bulunduğu depoya baskın düzenledi. Operasyonda yakalanan şüpheliler, ifadelerinde makaronların İl Emniyet Müdürü'nün kardeşi Nezir Aslan'a ait olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Nezir Aslan gözaltına alındı.