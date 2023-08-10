Nevşehir Valisi Ali Fidan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ali Fidan, Nevşehir Valisi olarak atanmasının ardından geçmişi ve kariyeri merak konusu olan bir isim haline geldi. Daha önce çeşitli görevlerde bulunan Ali Fidan, 10 Ağustos 2023 tarihli Valiler Kararnamesi ile Nevşehir Valiliği görevine getirildi. Peki, Ali Fidan kimdir, nereli, kaç yaşında?

NEVŞEHİR VALİSİ ALİ FİDAN KİMDİR ?

Ali Fidan, 1970 yılında Gerede ilçesinde doğdu.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak kısa bir süre çalışmıştır. Mülki İdare Amirliği kariyerine 1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak başlamıştır. Felahiye Kaymakamlığı, Yazıhan Kaymakamlığı ve Malatya Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak görev yapmış, 2013-2015 yılları arasında ise genel müdürlük görevini üstlenmiştir. 2015 yılında Düzce Valisi olarak atanmıştır.

Ali Fidan, 25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'nın ilk sivil müsteşarı olarak tayin edilmiştir.