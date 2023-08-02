Nurettin Gökduman Kimdir ? Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman kaç yaşında ?

Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin GÖKDUMAN, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 1968 Malatya doğumlu. Polis Akademisi'nden 1989 yılında mezun olan GÖKDUMAN, kariyerinde özverili çalışmaları ve üstün başarıları sayesinde yükselerek bugünkü görevine getirildi. Akademik başarısını 2000 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde yaptığı "Tezli Yüksek Lisans" ile taçlandırdı. İstanbul, Hakkâri, Ankara, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Kayseri illerinde çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Rize İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştır. GÖKDUMAN, başarılı kariyeri ve emniyet alanındaki örnek liderlik vasıflarıyla tanınmaktadır.

RİZE İL EMNİYET MÜDÜRÜ NURETTİN GÖKDUMAN?

Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin GÖKDUMAN, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 1968 Malatya doğumlu. 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmasının ardından Komiser Yardımcısı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı.

Emniyet Müdürü GÖKDUMAN, uzun yıllar boyunca görev yaptığı polis teşkilatında özverili çalışmaları ve üstün başarıları sayesinde kademeli olarak yükseldi. 2000 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) Kamu Yönetimi bölümünde "Tezli Yüksek Lisans" yaparak akademik başarılarını da taçlandırdı.

Sırasıyla İstanbul, Hakkâri, Ankara, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Kayseri illerinde çeşitli birimlerde görev yapan GÖKDUMAN, tecrübelerini ve bilgisini her görevinde en iyi şekilde değerlendirdi.

2012 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Polis Başmüfettişi görevine atanması, onun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Başmüfettiş olarak, polis teşkilatının gelişimi ve verimliliği konusunda önemli çalışmalara imza attı.

11 Şubat 2014 tarihinde Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine getirilen GÖKDUMAN, eğitim alanında da başarılı çalışmalar gerçekleştirdi.

19 Ocak 2015 tarihinde Osmaniye İl Emniyet Müdürü olarak atanması, onun liderlik ve yönetim yeteneklerini bir kez daha kanıtladı.

En son olarak, 26 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2018/262 sayılı kararla Rize İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Nurettin GÖKDUMAN, Rize'nin emniyet birimlerine liderlik etmeye devam etmektedir.

Sayın Nurettin GÖKDUMAN evli ve üç çocuk babasıdır. Kendisi, başarılı kariyeri ve polis teşkilatındaki önemli görevleriyle emniyet alanındaki örnek isimlerden biri olarak tanınmaktadır.