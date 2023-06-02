Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu Kimdir? Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu kaç yaşında? Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu uzmanlığı ne?

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu'nun Eğitim Hayatı

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, 1955 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası Türkiye’nin ünlü bilim adamlarından çocuk psikiyatristi Prof. Dr Atalay Yörükoğlu'dur. Eğitim yaşamına Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan Yörükoğlu, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu . 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kalp damar cerrahisi uzmanlık eğitimini bitirdi . British Council bursiyeri olarak 1 yıl Cambridge Üniversitesi, Papworth Hospital'da ileri eğitim aldı . Sonrasında 3 yıl süreyle Londra St. Thomas Hastanesi'nde başasistan olarak çalıştı . 1995 yılında doçent, 2006 yılında profesör unvanını aldı . 1998 yılında ABD Alabama Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı .

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu'nun Mesleki Kariyeri

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, mesleki kariyerinde hem kamu hem de özel sektörde önemli görevler üstlendi. 1990 yılında SSK Ankara Eğitim Hastanesi'nde başasistan ve şef muavini olarak çalıştı . 1996 yılında SSK İhtisas Hastanesi'ne kurucu başhekim olarak atandı . 1999-2005 yılları arasında özel sektörde hizmet verdi . 2005 yılında Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrosunda yer aldı . 2012 yılından itibaren yeniden özel sektörde çalışmaya başladı . 2017-2021 tarihleri arasında TOBB ETÜ Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi uzmanı ve EECP ünitesinin sorumlusu olarak çalıştı . Halen Ankara'da özel muayenehanesinde hastalarına hizmet vermektedir.

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu Kaç Yaşında?

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, 68 yaşındadır ve Ankara'da özel muayenehanesinde çalışmaktadır.

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu nereli? Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu nerede doğdu?

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, 1955 yılında Ankara'da doğdu.

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu Youtube Kanalı

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu'nun Youtube Kanalını izlemek için tıklayınız

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu'nun Bilimsel Çalışmaları ve Kitapları

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu'nun 60'ın üzerinde yayınlanmış bilimsel makalesi, yayınlanmış 3 kitabı vardır . Kitaplarının isimleri şöyledir:

30 Günde 10 Yıl : Bu kitapta, yaşlanmayı yavaşlatmak ve sağlıklı kalmak için yapılması gerekenler anlatılıyor.

: Bu kitapta, yaşlanmayı yavaşlatmak ve sağlıklı kalmak için yapılması gerekenler anlatılıyor. 45ten Sonra : Bu kitapta, orta yaşın getirdiği sorunlarla baş etmek ve gençlik enerjisini korumak için tavsiyeler veriliyor.

: Bu kitapta, orta yaşın getirdiği sorunlarla baş etmek ve gençlik enerjisini korumak için tavsiyeler veriliyor. Doktor Mutfakta: Bu kitapta, sağlıklı beslenmenin önemi vurgulanıyor ve lezzetli ve sağlıklı tarifler paylaşılıyor.

Ayrıca Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, "5 Dakikada Sağlık" isimli Youtube kanalının yaratıcısıdır. Bu kanalda sağlıkla ilgili tüm merak edilenleri kısa, öz ve net bilgilerle anlatmaktadır.

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu'nun Sunduğu Hizmetler

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, kalp damar cerrahisi alanında birçok tedavi yöntemi sunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Sağlıklı Yaşam Kampı : Bu kampta, katılımcılara sağlıklı ve uzun bir hayatın sırları öğretiliyor, hastalık risk faktörleri ortadan kaldırılıyor ve yeni bir hayata başlama fırsatı sunuluyor.

: Bu kampta, katılımcılara sağlıklı ve uzun bir hayatın sırları öğretiliyor, hastalık risk faktörleri ortadan kaldırılıyor ve yeni bir hayata başlama fırsatı sunuluyor. Hastalıkların Geri Çevrilmesi: Bu programda, kişiye özel bir tedavi ile hipertansiyon, şeker hastalığı, obezite gibi kronik hastalıklar geri çevrilmeye çalışılıyor.

EECP - Kansız Bypass : Bu tedavi yöntemi, koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Bu tedavi ile kalbi besleyen damarlarda genişleme, kan akımında artma ve kılcal damarlarda gelişme sağlanarak kalbe daha fazla oksijen gönderiliyor.

: Bu tedavi yöntemi, koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Bu tedavi ile kalbi besleyen damarlarda genişleme, kan akımında artma ve kılcal damarlarda gelişme sağlanarak kalbe daha fazla oksijen gönderiliyor. Online Görüşme (Tele Tıp): Bu hizmet sayesinde, evden çıkmadan Skype veya Whatsapp aracılığıyla Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu ile tıbbi konsültasyon gerçekleştirilebiliyor.

Kaynaklar

[1] https://bing.com/search?q=Prof.+Dr.+Yavuz+Y%c3%b6r%c3%bcko%c4%9flu

[2] https://www.doktorsitesi.com/prof-dr-yavuz-yorukoglu/kalp-damar-cerrahisi/ankara

[3] http://www.dryavuzyorukoglu.com/ozgecmis

[4] http://www.dryavuzyorukoglu.com/

[5] https://www.hurriyet.com.tr/gundem/yavuz-yorukoglu-kimdir-ve-kac-yasinda-hangi-hastanede-calisiyor-41373922