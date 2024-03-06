Seksenler Zafer kimdir? Efe Deprem kimdir? Hayatını mı kaybetti?

Oyuncu Efe Deprem, geçirdiği motosiklet kazasının ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Zafer karakterini canlandıran oyuncu Efe Deprem'den acı haber geldi. 42 yaşındaki oyuncu Efe Deprem, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Deprem Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre uzaklıktaki bariyerlere çarptı. Oyuncunun ölüm haberini kendisi gibi oyuncu olan eşi Burcu Altın verdi. Efe Deprem, Badem Şekeri, Veda, Bir Gece, Sevimli Tehlike, Evim Sensin, Sürgün Hayatlar, Eve Dönüş ve Pulsar gibi yapımlarda rol aldı. Peki Efe Deprem kimdir, öldü mü, neden öldü? İşte hayatı ve biyografisi!

Seksenler Zafer kimdir? Efe Deprem kimdir?

Oyuncu Efe Deprem'den acı haber geldi. Seksenle dizisi oyuncusu Efe Deprem, motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisindeki Zafer rolüyle tanınan Efe Deprem, İstanbul Çağlayan'da motosikletiyle bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen deprem kurtarılamadı. Seksenler dizisinde 'Zafer' karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu Efe Deprem, motosikletiyle Kağıthane D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kaza, saat 19.30 sıralarında Mecidiyeköy istikametinde D-100 Karayolu Çağlayan Metrobüs durağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Efe Deprem, motosikletinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan Deprem ağır yaralandı. Efe Deprem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Efe Deprem Seksenler dizisinde 'Zafer' karakterini canlandırıyordu.

Efe Deprem kaç yaşında?

Efe Deprem, 12 Mayıs 1982'de doğdu. Seksenler dizisindeki "Zafer" karakterini canlandırmasıyla tanınan Efe Deprem, Badem Şekeri, Veda, Bir Gece, Sevimli Tehlike, Evim Sensin, Sürgün Hayatlar, Eve Dönüş ve Pulsar gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı da oldu. Efe Deprem kendisi gibi oyuncu olan Burcu Altın Deprem ile evli. Çiftin bir kız çocukları bulunuyor.