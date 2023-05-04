Serkan Aksarı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor?

Serkan Aksarı, Günlük haber bülteni ile hafta içi her gün Ulusal Kanal ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

Peki Serkan Aksarı kimdir? Serkan Aksarı kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor?

SERKAN AKSARI KİMDİR?

Serkan Aksarı, 1980 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiştir.

Trakya Üniversitesi'nde Radyo TV Yayımcılığı bölümünden mezun olan Serkan Aksarı sırasıyla Hilal TV, İBB TV, Akit TV, TGRT VE TMB TV kanallarında haber spikeri, seslendirme ve sunucu olarak görev yapmıştır.

Serkan Aksarı aynı zamanda, ON10 TV adlı haber yayını yapan YouTube kanalının da sahibidir.

Aksarı, uzun yıllar çeşitli eğitim kurum ve kuruluşlarda diksiyon ve etkili konuşma ile hitabet eğitimleri ve seminerleri vermiştir.

Serkan Aksarı aynı zamanda bir çok ulusal ve uluslararası organizasyonlarda protokol sunuculuğu yapmaktadır.