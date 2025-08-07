Ümit Aktan kimdir, neden öldü? İşte hayatı ve kariyeri

Türk spor basınının unutulmaz seslerinden biri olan Ümit Aktan, hem ekran önü kariyeri hem de yazarlık geçmişiyle iz bırakan bir isimdi. Spor spikerliği denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Aktan, kariyeri boyunca hem yorumculuk hem de gazetecilik yaptı.

1949 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelen Ümit Aktan, gençliğinde futbola ilgi duymuş, bir dönem Galatasaray altyapısında forma giymişti. Ancak yaşadığı bir sakatlık nedeniyle futbol kariyerini erken sonlandırmak zorunda kaldı.

1972 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda (TRT) spikerliğe adım atan Aktan, spor yayıncılığı alanında kendine has üslubuyla öne çıktı. TRT’de başladığı spikerlik kariyerini, ilerleyen yıllarda Kanal 6, Kanal A, TGRT, TV8, Flash TV ve A Spor gibi kanallarda sürdürdü. “Haydi Maça” gibi programlarla da tanındı.

Yalnızca spikerlikle değil, yazarlıkla da adını duyuran Ümit Aktan; Tercüman, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Anlatımıyla olduğu kadar yazılarıyla da spor kamuoyuna yön verdi.

Galatasaray taraftarı olan Ümit Aktan, futbolun yanı sıra basketbol gibi farklı branşlara da ilgi duyuyordu. Onu farklı kılan yönlerden biri, anlatımı süslemek yerine, sade ve net bir dil kullanarak sporun özüne odaklanmasıydı.

Yıllar boyunca birçok kuşağın sesi olarak hafızalarda yer eden Aktan, yalnızca bir spiker değil; aynı zamanda bir dönemsel hafızaydı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan, 76 yaşında vefat etti.