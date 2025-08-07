Ümit Aktan kimdir, neden öldü? İşte hayatı ve kariyeri

Spikerlik kariyeriyle spor medyasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Ümit Aktan, sade anlatımı ve güçlü sesiyle tanındı. Peki Ümit Aktan kimdir, nerede doğdu, ne iş yaptı?

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ümit Aktan kimdir, neden öldü? İşte hayatı ve kariyeri
Yayınlanma: Güncellenme:

Türk spor basınının unutulmaz seslerinden biri olan Ümit Aktan, hem ekran önü kariyeri hem de yazarlık geçmişiyle iz bırakan bir isimdi. Spor spikerliği denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Aktan, kariyeri boyunca hem yorumculuk hem de gazetecilik yaptı.

1949 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelen Ümit Aktan, gençliğinde futbola ilgi duymuş, bir dönem Galatasaray altyapısında forma giymişti. Ancak yaşadığı bir sakatlık nedeniyle futbol kariyerini erken sonlandırmak zorunda kaldı.

1972 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda (TRT) spikerliğe adım atan Aktan, spor yayıncılığı alanında kendine has üslubuyla öne çıktı. TRT’de başladığı spikerlik kariyerini, ilerleyen yıllarda Kanal 6, Kanal A, TGRT, TV8, Flash TV ve A Spor gibi kanallarda sürdürdü. “Haydi Maça” gibi programlarla da tanındı.

Yalnızca spikerlikle değil, yazarlıkla da adını duyuran Ümit Aktan; Tercüman, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Anlatımıyla olduğu kadar yazılarıyla da spor kamuoyuna yön verdi.

Galatasaray taraftarı olan Ümit Aktan, futbolun yanı sıra basketbol gibi farklı branşlara da ilgi duyuyordu. Onu farklı kılan yönlerden biri, anlatımı süslemek yerine, sade ve net bir dil kullanarak sporun özüne odaklanmasıydı.

Yıllar boyunca birçok kuşağın sesi olarak hafızalarda yer eden Aktan, yalnızca bir spiker değil; aynı zamanda bir dönemsel hafızaydı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan, 76 yaşında vefat etti.

ümit aktan trt spor spiker kimdir
Günün Manşetleri
Hakan Fidan, Ahmed eş-Şara ile görüştü
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mektubu
İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı
Diploması sahte, savunması pişkin
FETÖ elebaşının kuzeninden Atatürk ve Erdoğan’a hakaret
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine darbe
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir! Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir!
Tarım Kredi Market’te indirim yağmuru! Tarım Kredi Market’te indirim yağmuru!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor!