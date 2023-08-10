Yeni Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Kimdir?

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. Konya İmam Hatip Lisesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu ve aynı yıl İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

ERZURUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?



1998 yılında İngiltere'ye 8 aylık bir süre için gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Kaymakam olarak Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde görev yaptı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı görevinde bulundu. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği gibi önemli görevlerde de bulundu.

2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Ayrıca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda başka bir yüksek lisans çalışması daha tamamladı. Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü, İktisat Fakültesi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden de mezun olan Çiftçi, hala Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenimine devam ediyor.

2018 yılında Çorum Valisi olarak atanan Mustafa Çiftçi, 10 Ağustos 2023'te Erzurum Valisi olarak göreve başladı. Evli ve üç çocuk babası olan Çiftçi, Erzurum'da yeni görevine başlayarak kariyerine devam etmektedir.