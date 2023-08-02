Yılmaz İpar kimdir? Yeni Ağrı Emniyet Müdürü Yılmaz İpar kaç yaşında? Yılmaz İpar hayatı ve biyografisi!

"Son zamanlarda, Resmi Gazete'de yayımlanan atamalarla ilgili olarak, Yılmaz İpar adı oldukça dikkat çekiyor ve merak konusu haline gelmiş durumda. Yeni İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel Dinç'in detayları hakkında da birçok kişi araştırmalar yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan emniyet müdürleri kararnamesi ile 52 ilin emniyet müdürlerinde değişiklikler yaşandı. Şimdi gelin, Yılmaz İpar kimdir? Yeni Ağrı Emniyet Müdürü Yılmaz İpar kaç yaşında ve nereli? İpar'ın hayatı ve biyografisi hakkında daha fazla bilgi edinelim!

AĞRI EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ İPAR KİMDİR ?

Yılmaz İpar, polis akademisini başarıyla tamamladı ve 2015 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2017 yılında Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak atandı. 2018 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı Polis Başmüfettişi olarak hizmet verdi. En sonunda, 2 Ağustos tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yılmaz İpar, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne atanmış oldu.