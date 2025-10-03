15. Kocaeli Kitap Fuarı başlıyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Kocaeli Kitap Fuarı, 2009’dan bu yana edebiyatın, fikirlerin ve kültürel mirasın buluşma noktası oldu. 8,4 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin düşünsel zenginliğine önemli katkı sağlayan fuar, yalnızca kitapları değil; sözün, kültürün ve ortak değerlerin de paylaşımını mümkün kılıyor.

2025 yılında “Anadolu Mayası” temasıyla edebiyatseverleri ağırlayacak fuar, Türk Dünyası’nın köklü birlik ruhunu yeniden gündeme taşıyacak.

ZİYARETÇİ SAYISI HER GEÇEN YIL ARTIYOR

2009 yılında 60 bin ziyaretçi ile başlayan Kocaeli Kitap Fuarı, ilk yılında 83 yayınevi, 130 etkinlik ve 58 yazara ev sahipliği yaptı. 2010’da onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı olurken, yayınevi sayısı 115’e, etkinlik sayısı 240’a, yazar sayısı ise 105’e ulaştı. Ziyaretçi sayısı ise 160 bine çıktı.

2014 yılında Rasim Özdenören’in onur konuğu olduğu fuarda 350 yayınevi, 500 etkinlik, 245 yazar ve 482 bin ziyaretçi bir araya geldi. 2019’da “Roman ve Hikâye” temasıyla gerçekleştirilen fuara Ayşe Kulin onur konuğu olarak katıldı. Bu organizasyonda 490 yayınevi, 800 etkinlik, 378 yazar ve 855 bin 815 ziyaretçi buluştu.

REKOR KATILIM 2024’TE GERÇEKLEŞTİ

Son olarak 2024 yılında düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı, “Savaşın ve Acının Edebiyatı” temasıyla kitapseverlerle buluştu. Onur konuğu olarak Prof. Dr. Sadettin Ökten’in ağırlandığı fuarda, 530 yayınevi, 980 kültürel etkinlik ve 800 yazar yer aldı.

Toplam 1 milyon 23 bin 514 kişinin ziyaret ettiği organizasyon, bugüne kadarki en yüksek katılımla tarihe geçti.

28 BİN METREKARELİK FUAR ALANI

Fuar, Kocaeli Kongre Merkezi ve hemen yanındaki otopark alanında kurulan çelik yapı içerisinde gerçekleştirilecek. Açık ve kapalı alanların toplamı 28 bin metrekareyi bulacak. Kitap dostları için benzersiz bir ortam sunacak fuara bu yıl 515 yayınevi, sivil toplum kuruluşu ve sahaf katılacak.

Ayrıca fuar boyunca 1050 söyleşi, panel ve imza etkinliği düzenlenecek.

YABANCI YAZARLAR DA FUARDA

Geçtiğimiz yıl Filistin duyarlılığı ile uluslararası bir kimlik kazanan Kocaeli Kitap Fuarı, bu kimliğini 15. yılında daha da ileriye taşıyor. Bu yıl fuara önemli yabancı yazarlar konuk olacak.

Dünya çapında tanınan isimler Muhyiddin Şekur, Thomas Taylor ve SoYoung Park, söyleşileriyle fuara renk katacak. Okurlarıyla buluşacak bu yazarlar, fuarın uluslararası niteliğini güçlendirecek.

ANADOLU MAYASI TEMASI

2025 yılında düzenlenecek fuarın ana teması “Anadolu Mayası” olarak belirlendi. “Anadolu Mayasının Esası Birliktir” anlayışını temel alan organizasyonda, Türk Dünyası’nın köklü birlik ruhu, ortak değerleri ve kültürel sürekliliği merkeze alınacak.

Fuar kapsamında gelenekten geleceğe uzanan kültürel bir süreklilik çok yönlü biçimde ele alınacak, bu yıl da güçlü içerikler ve yoğun katılım öne çıkacak.

FUAR ÖNCESİ ETKİNLİKLER BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin sabırsızlıkla beklediği fuar öncesinde bir dizi etkinlik düzenledi. Büyükşehir’in farklı kütüphanelerinde, tanınmış kalemler okurlarla bir araya geldi.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da “beyaz sayfalardan beyaz perdeye” konseptiyle sinema gösterimi yapıldı. Etkinlikler bununla sınırlı kalmayacak; 01 Ekim Çarşamba günü Milli İrade Meydanı’nda ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un aynı adlı eserinden uyarlanan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi gösterilecek. Saat 20.00’de başlayacak olan gösterim, fuar öncesi kültürel etkinliklerin devamı olacak.

AZERİN KONSERİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ’NDE

Türk Dünyası’nın güçlü sesi Azerin, bu yıl fuarın temasını taçlandıracak özel bir konserle Kocaelili gençlerle buluşacak. Azerin’in konseri, 02 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Kocaeli Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Gençlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen konser, fuar öncesi heyecanı artıracak.

GEBZE’DE TANITIM KONSERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fuarın tanıtımı için farklı ilçelerde de etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda 02 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Gebze Kent Meydanı’nda sanatçılar Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu sahne alacak. Sanatçılar, en sevilen türkülerini Gebzeliler için seslendirecek.

Etkinlikler arasında en çok ilgi gören organizasyonlardan biri ise her yıl olduğu gibi bu yıl da “Ağaçlar Kitap Açtı” olacak.

AĞAÇLAR 3 FARKLI NOKTADA KİTAP AÇACAK

Geleneksel hale gelen “Ağaçlar Kitap Açtı” organizasyonu bu kez üç farklı noktada eş zamanlı gerçekleştirilecek. 03 Ekim Cuma sabahı saat 07.30’da İzmit Yürüyüş Yolu, Gebze Kent Meydanı ve Kocaeli Üniversitesi Kampüsü’nde ağaçlar kitaplarla donatılacak. Etkinlik, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmenin yanı sıra fuar heyecanını şehre yayacak.

RESMİ AÇILIŞTA TÜRK DÜNYASI EZGİLERİ

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, 03 Ekim Cuma akşamı saat 19.30’da resmi törenle açılacak. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salon’da yapılacak açılışta, “Altaylar’dan Tuna’ya Müzik Birleştirir” başlıklı özel bir program gerçekleştirilecek.

Coşkun Karademir’in müzik direktörlüğünde gerçekleşecek etkinlik, Ahmet Yesevî’den başlayan kültürel yolculuğu sahneye taşıyacak. Doğu Türkistan’dan Anadolu’ya, Kıbrıs’tan Balkanlar’a uzanan coğrafyanın türküleri, geleneksel Türk çalgıları ve kültürel motiflerle izleyicilere sunulacak.

FUARIN ONUR KONUĞU: PROF. DR. KEMAL SAYAR

Bu yıl fuarın onur konuğu, Türk edebiyatının önemli isimlerinden, kişisel gelişim alanında da tanınan psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar olacak. Sayar, gerçekleştireceği söyleşi ile Kocaelililere kıymetli fikirlerini aktaracak.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda alanında uzman pek çok yazar ve düşünür, özel oturumlarla okurlarıyla buluşacak. Bu oturumlarda Türk Dünyası’nın ortak medeniyeti, tarihi, dili, kültürü, sanatı, aile yapısı, ilim, hikmet ve irfan geleneği gibi başlıklar bütüncül bir bakış açısıyla ele alınacak.

Geçen yılın onur konuğu olan Prof. Dr. Sadettin Ökten de fuarda yer alacak. Serdar Tuncer moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Ortak Medeniyetin İzinde” başlıklı söyleşi, fuarın en dikkat çeken oturumlarından biri olacak.

OKAN BAYÜLGEN'DEN "TÜRKÇEMİZ EVİMİZ" OTURUMU

Türk tiyatro ve sinemasının sevilen ismi, televizyon programcısı Okan Bayülgen bu yıl Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk olacak. Bayülgen, Orhan Karaağaç moderatörlüğünde “Türkçemiz Evimiz” başlıklı oturumda okurlarıyla bir araya gelecek.

TARİHİN USTALARI KOCAELİ’DE

Fuarın dikkat çeken programlarından biri de televizyon ekranlarından tanınan tarih söyleşilerinin canlı versiyonu olacak. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi-yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Pelin Çift ile birlikte “Zamanın İzinde: Türklerin Ortak Tarihi” konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuara katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, TV programcısı Cansu Canan Özgen ile “Türk coğrafyasının hafızası: Kültür, Kimlik ve Gelecek” başlıklı bir oturumda dinleyicilerle buluşacak. Bu söyleşiye özellikle gençlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Uluslararası bir kimliği olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu özelliğini özel söyleşilere de yansıtıyor. TV programcısı Mehmet Akif Ersoy ve Nedret Arsel, “Savaşın gölgesinde hafızayı korumak: Filistin, Bosna, Suriye” konulu oturumda savaş ve zulmün gölgesinde yaşayan halkların hikâyelerini gündeme taşıyacak.

KÜLTÜR VE İRFAN ODAKLI OTURUMLAR

Fuar boyunca alanında uzman isimlerin katılacağı çok sayıda özel oturum düzenlenecek. “Seyyahların dilinden bir milletin yol haritası” başlığıyla Rotasız Seyyah, “Buhara’dan Anadolu’ya İrfan Çizgimiz” söyleşisiyle Mahmut Erol Kılıç, “Balkanlar’da medeniyetin inşa dili: Mimari, Edebiyat, İrfan” oturumuyla Ahmet Murat Özel fuarda yer alacak.

Ayrıca, “Birliğin temeli: Türk dünyasında aile yapısı ve kültürel süreklilik” konulu söyleşide Dilek Cesur, “Mimarlık, estetik ve anlam: Türk dünyasının mekân anlayışı” başlıklı oturumda Celalettin Çelik ve Savaş Barkçin konuşacak. “Anadolu’nun irfanı, çağın bilgesi: Alev Alatlı” oturumunda ise Ayşe Böhürler ve Süleyman Seyfi Öğün düşüncelerini paylaşacak.

4 BİN 100 KİŞİYLE DÜNYA REKORU DENEMESİ

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Guinness Dünya Rekorları arasına girecek bir etkinlik de planlandı. “En Çok Ebeveynin Aynı Anda Çocuğuna Kitap Okuması” kategorisinde yeni bir rekor denemesi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, 7 Ekim’in İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısının yıl dönümü olması sebebiyle bu anlamlı etkinliği o güne denk getirdi. Denemede Merve Gülcemal’in “Filistin Bizim” kitabı okunacak. Toplam 4 bin 100 ebeveynin çocuklarıyla katılacağı rekor denemesiyle, 2023 yılında Hindistan’da 3 bin 66 kişiyle kırılan rekorun aşılması hedefleniyor.

ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO VE MASAL DİNLETİLERİ

Fuar alanında, minik ziyaretçiler için özel programlar hazırlanacak. “Destanlardan Sahneye Çocuk Tiyatrosu” ve “Masal Dinletileri” etkinlikleri çocuklarla buluşacak. Ayrıca fuar boyunca Kahoot, “Atasözünü Tamamla”, “Kelimelerin İzinde” ve “Deyim Bulmaca” gibi yarışmalar düzenlenecek. Tüm bu etkinlikler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

AÇIK HAVADA SEÇKİN FİLM GÖSTERİMLERİ

Alan etkinlikleri kapsamında “Beyaz Sayfadan Beyaz Perdeye” başlıklı film gösterimleri de yer alacak. Türk ve dünya edebiyatından sinemaya uyarlanmış seçkin eserler, Kocaeli Kongre Merkezi açık alanda sinemaseverlerle buluşturulacak. . Bu kapsamda 4 Ekim Cumartesi günü “Hababam Sınıfı”, 5 Ekim Pazar günü “Ölü Ozanlar Derneği”, 8 Ekim Çarşamba günü “3 İdiots”, 10 Ekim Cuma günü “Hababam Sınıfı Uyanıyor”, 11 Ekim Cumartesi günü ise “Yeşil Yol” filminin gösterimi yapılacak. Tüm gösterimler saat 20.00’de başlayacak.

BÜYÜKŞEHİR’İN 4 ÖZEL YAYINI TANITILACAK

Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dört ayrı kitabının lansmanı yapılacak.

1. Yakut Steplerinden Adriyatik’e Türkçe’nin Anlamı

Geçen yıl büyük ilgi gören özel edisyon kitabının ardından bu yıl da İsmail Kılıçarslan, Yusuf Genç ve Sadettin Acar tarafından hazırlanan eser, Türkçe’nin tarihsel yolculuğunu, ortak kültürel hafızamızı ve geleceğe dair dil vizyonunu ele alacak. Yaklaşık 250 sayfalık bu kitap, dilimizin birleştirici gücünü vurgulayacak.

2. Söğüt’ten Babadağ’a Akça Koca’nın İzinde

Kocaelili yazar Fehmi Demir’in kaleme aldığı roman çalışmasında, Kocaeli hafızasında “kurucu lider” olarak bilinen Akçakoca’nın Söğüt’ten Babadağ’a uzanan yolculuğu ayrıntılarıyla işleniyor.

3. Kocaeli Şehrengizi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından sunulacak bu eser, kentin tarihini, doğasını, kültürel ve turistik değerlerini kurgusal bir formatla ele alıyor. Hayalle gerçeğin harmanlandığı çalışmada Akın Ekici’nin eserleri ve Kocaeli fotoğraflarına geniş yer veriliyor.

4. Akçakoca / Rüzgârla Konuşan Çocuk – Gülnur Çelik

Çocuklara yönelik resimli bir çizgi roman projesi olan bu eser, tarihî hikâyeler ve değerler eğitimini merkeze alıyor. Türk masalları ve motiflerinden yola çıkan 64 sayfalık kitap, görsel açıdan zengin ve eğitici içerikler sunacak. Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş yıllarda düzenlediği tarih sempozyumlarından elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan bu çalışma, serinin ilk kitabı oldu. Bundan sonraki süreçte Kocaeli’nin kahramanları ve değerlerini çocuklara öğretmek için serinin devamı planlanıyor. Ayrıca projeye çizgi film uyarlaması da eklenecek.

RİNG SEFERLERİ VE TOPLU ULAŞIM DÜZENLEMELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı’na katılacak vatandaşların fuar alanına sorunsuz şekilde ulaşabilmesi için özel planlamalar yaptı. Metro çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Kocaeli Kongre Merkezi karşısında park imkânı olmayacak. Bu nedenle fuara ulaşım için alternatif çözümler devreye sokulacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin arkasında bulunan otopark ile Eski İnterteks otopark alanından fuara ring seferleri yapılacak. Özellikle hafta sonları oluşacak trafik yoğunluğu göz önüne alınarak vatandaşların araçlarını bu otoparklara bırakmaları ve ring servislerini ya da tramvayı tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, okullardan öğrencilerin fuara ulaşımı için özel otobüs seferleri planlandı. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için de ayrı ulaşım imkânları sağlanacak.

ENGELSİZ ULAŞIM VE “ENGELSİZ STANT”

Fuar boyunca özel bireylerin ulaşım talepleri öncelikli olacak. Vatandaşlar, ulaşım ihtiyaçlarını Alo 153 hattına iletebilecek. Engelsiz Taksi birimi ile özel bireylerin fuar alanına erişimi kolaylaştırılacak. Ayrıca fuar alanı içerisinde kurulacak “Engelsiz Stant” sayesinde özel bireyler için hazırlanan tüm yayınlara tek noktadan erişim sağlanacak. Bu uygulama, fuarın kapsayıcı yönünü güçlendirecek.

“HER ÇOCUK BİR FİDAN” PROJESİ

Fuar kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları da gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarının ardından farkındalık oluşturmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü iş birliği yapacak.

“Her Çocuk Bir Fidan” projesiyle, fuara katılan vatandaşlar fidan bağışı yaparak yanan ormanların yeniden yeşertilmesine katkı sağlayacak. Böylece Kocaeli Kitap Fuarı, sadece kültürel değil, çevresel duyarlılığı da ön plana çıkaracak.