212 Photography Istanbul Ekim’de Başlıyor

5 - 15 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 212 Photography Istanbul, izleyicisini 6’ncı yılında fotoğrafın yanı sıra farklı disiplinlerin de içinde olduğu kapsamlı programıyla İstanbul’un farklı rotalarında ağırlamaya hazırlanıyor.

Geçen yıl, 70.000 üzerinde ziyaretçi ile buluşan “Şehrin Festivali” 212 Photography Istanbul, altıncı yılında 20’ye yakın farklı mekanda gerçekleşecek. Sergilerin yanı sıra atölye, söyleşi, film gösterimleri, konserler, performans gibi pek çok farklı disipline programında yer veren festivalin bu yılki rotasında katılımcılar, İstanbul’un her iki yakasında şehrin farklı noktalarını keşfetmeye etmeye devam edecek. 2018’den bu yana sürdürülebilir bir sanat ve kültür geleneği oluşturmak üzere yola çıkan 212 Photography Istanbul altıncı senesinde de kapsamlı programıyla katılımcılarıyla buluşacak.

5 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen festivalin bu seneki destekçileri arasında Paribu, Jotun, Anadolu Hayat Emeklilik, HP’nin yanı sıra Hollanda Başkonsolosluğu, Norveç Büyükelçiliği, Institut Français Türkiye ve Macar Kültür Merkezi yer alıyor.

212 PHOTOGRAPHY ISTANBUL’DA BU YIL HANGİ ETKİNLİKLER OLACAK

5-15 Ekim tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada’da Daniëlle van Zadelhoff, Éva Szombat, Rob MacInnis, Floriane de Lassée ve Mous Lamrabat’ın kişisel sergileri katılımcılarla buluşacak.

MSGSÜ Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde, koruma alanlarında yaptığı çekimlerle hayvanların ve doğanın dünyasına ışık tutan Nick Brandt, St. Benoit Kilisesi’nin büyülü atmosferinde ise Jules Verne’in zengin hayal dünyasından ilham alan, yeraltına, uzay boşluğuna ve deniz altına yolculuk yapacağımız ve kendi evrenimizi sorgulayacağımız “Neredeyiz?” sergisi gerçekleşiyor. Taksim Sanat’ta Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan, dönemin öncü kadınlarına ve İstanbul’da sosyal hayatın içinden kadınlara ilişkin arşivsel fotoğraflardan oluşan “Birbirimize Rastladık” sergisi, Institut Français’de Fransız sinemasının “Yeni Dalga” döneminin öncü ismi Jean-Luc Godard’ı anma fırsatı bulacağımız film gösterimleri ile Raymond Cauchetier ve Georges Pierre’in Godard filmlerini kayıt altına aldığı fotoğraflarını içeren sergi, festival programı dahilinde görülebilecek.

Müze Gazhane’de, yeni teknolojiler eşliğinde fotoğrafın değişimi ve dönüşümünü irdeleyen “Gerçeklikten Foto Gerçekliğe”, doğayla kurduğumuz ilişkiyi sorgulayarak bizleri karanlık ve gizemli bir ormanın içine sürükleyen “Yaban Güllerinin Büyüdüğü Yerde” ile Türkiye’de 90’lı yıllardan başlayarak en parlayan müzik sektöründen nostaljik konser anılarının bulunduğu “Kayıtlı Hafıza” başlıklı tematik sergiler yer alacak. Yeldeğirmeni Sanat’ta ise sanat tarihinden öne çıkan eserleri yapay zeka yardımı ile yeniden yorumlayan Wolfe von Lenkiewicz’in dikkat çeken çalışmaları izleyiciyle buluşacak. Sergi mekânlarının yanı sıra, kamusal alanları da sanat ile karşılaşma duraklarına dönüştürme amacını önemseyen 212 Photography Istanbul’un altıncı yılında, farklı bir yaklaşım ile Moda İskelesi’nde denizin üzerinde yüzen bir fotoğraf seçkisine ve meydanlarda artırılmış gerçeklik teknolojisi ile var olan büyük ölçekte heykellere rastlanabilecek.

Aynı zamanda festival programı ile eş zamanlı olarak, Büyükdere 35, Anna Laudel, ArtOn, Fotoğrafevi, Noks Art Space galerilerinin sergileri programda yer alacak.

Bu yıl festivalin dijital çözüm ortağı Eventix üzerinden alınacak davetiyelerle tüm sergilere giriş yapılabilecek.

SERGİ, FİLM GÖSTERİMLERİ, SÖYLEŞİLER, ATÖLYELER VE BULUŞMALAR 212 PHOTOGRAPHY ISTANBUL RENKLENDİRECEK

212 Photography Istanbul’un her sene zenginleşen programında bu yıl da mimariden teknolojiye, yayıncılıktan gastronomiye, sinemadan müziğe, pek çok disiplinden içeriğe rastlamak mümkün olacak. Bu sene söyleşilerin ana mekânı Soho House’da pek çok sanatçı ve kanaat önderi isim, farklı başlıklarda konuşma ve sohbetler gerçekleştirecek. Söyleşilerin yanı sıra yönetmenliğini Benjamin Murray ve Alysa Nahmias’ın yaptığı, Küba’da gerçekleşen heyecan verici bir mimarî dönüşüm hikâyesini belgeleyen “Unfinished Spaces”, çağdaş ve keskin işleri ile bilinen Yael Bartana’nın kadınları odağına aldığı “Two Minutes to Midnight” filmi yine Soho House’da gösterilecek.

ULUSLARARASI 212 PHOTOGRAPHY ISTANBUL FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Türkiye’de gerçekleştirilen en kapsamlı uluslararası fotoğraf festivali olan 212 Photography Istanbul, uluslararası mecrada her yaştan amatör ve profesyonel fotoğrafçının katılımına açık yarışması ile ulaştığı farklı seslerin, sosyal, kültürel ve sanatsal olguların izini coğrafyadan ve önyargılardan bağımsız olarak sürüyor. Alanında dikkat çeken ve ufuk açan isimlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek yarışmanın kazananı 5000 Euro ile ödüllendirilecek.

Son başvuru tarihi 10 Eylül 2023 olan Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması ile ilgili tüm detaylara web sitesi ve festival sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

212 PHOTOGRAPHY ISTANBUL NASIL DOĞDU:

212 Photography Istanbul, 2018 yılından bu yana fotoğraf ve hareketli görüntüler başta olmak üzere pek çok farklı disiplinde görsel hikâye anlatımındaki yenilikleri keşfederken, farklı coğrafyalardan yetenekleri ve farklı sesleri kültür-sanat izleyicisiyle buluşturan yenilikçi bir platform olmayı sürdürüyor. Sergilere paralel olarak şehrin farklı lokasyonlarında gerçekleştirdiği atölye, film gösterimi, performans, şehir ve sergi turları, sanatçı buluşmalarıyla birlikte 212 Photography Istanbul şehrin festivali olmaya devam ediyor.