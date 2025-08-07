22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali büyük ilgi topladı

Masalsı kostümler, etkileyici koreografiler ve unutulmaz atmosfer...

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla düzenlenen 22'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde, "Kuğu Gölü" balesiyle açılış yapan festival, Charles Perrault'un klasik masalı Uyuyan Güzel ile devam etti.

Tchaikovsky'nin ölümsüz müziğiyle hayat bulan eser, eşsiz koreografileriyle, hikaye anlatımıyla ve görsel tasarımıyla izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Zarafet ve tutkunun iç içe geçtiği bu unutulmaz aşk hikayesinin dekor tasarımı Çağda Çitkaya'ya, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Bodrum'un kültür ve sanat yelpazesine renk katarken, izleyicilere de farklı dans türlerini bir arada görme fırsatı sunuyor.

Festival kapsamında "Romeo ve Juliet", "Don Kişot", "Tango Tutkusu" ve "Kanlı Düğün" balesi gibi eserler 25 Ağustos Pazartesi gününe kadar izleyiciyle buluşacak.