8 bin yıllık tarih uyanıyor! Tavşanlı Höyük’teki kazı çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 8000 yıllık geçmişi sahip ’Tavşanlı Höyük Kazı Çalışmaları’nı yerinde inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adına Doç. Dr. Fidan başkanlığındaki bir ekip tarafından kazı çalışmalarına devam edilen Tavşanlı Höyük, 8000 yıllık geçmişi ile Kütahya’nın en eski yerleşmesi unvanını aldı.

8000 YILLIK KÖY'DE KAZI ÇALIŞMALARI

Rektör Beydemir, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erkan Fidan başkanlığında yürütülen ’Kütahya Tavşanlı Höyük Kazısı’nı ziyaret etti.

2021 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Kararlı ’Kazı’ statüsünde kazılmakta olan yerleşim yeri, 2022 yılında Türkiye’de ve dünyada yılın arkeoloji keşifleri arasında ilk 10’da yer aldı.

Rektör Beydemir kazı çalışmaları hakkında bilgi alarak, "Doç. Dr. Fidan ve ekibine çalışmalarında başarılar dilerim’’ sözlerinde bulundu.