“Adalar’da Caz” Elif Çağlar Jazz & Groove’un Açılış Konseriyle Başladı!

Aynı gün akşamüstü müzikseverleri Elif Çohaz Duo, Gizem Gündoğdu Trio ve Bestem Yuvarlak Jazz Quintet’in Bostancı, Kabataş ve Kadıköy vapur iskelelerinde verdiği konserlerle karşılayan festival Sarp Maden 4’ün ve İsmail Tunçbilek’in konserlerine de ev sahipliği yaptı. İstanbul’un gözdelerinden Prens Adaları’nda bu yıl ikincisi düzenlenen “Adalar’da Caz”, ilerleyen günlerde İlhan Erşahin, Arto Tunçboyacıyan, What Da Funk, Alice Francis gibi yerli ve yabancı birbirinden özel caz müzisyenlerini ağırlamaya devam edecek. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’nın yanı sıra Kadıköy, Kabataş ve Bostancı’daki Adalar vapur iskelelerinde gerçekleşecek etkinliklerde konserlerin yanı sıra söyleşi ve hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları da gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’nın geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirdiği “Adalar’da Caz”, bu yıl yeniden İstanbullularla buluşuyor. “Her yerde, herkes için sanat” mottosuyla yola çıkan İBB Kültür, 27-30 Haziran 2024 tarihlerinde ikincisi düzenlenen “Adalar’da Caz” ile Marmara Denizi’nin ortasında, İstanbul’un iki yakasına da uzaktan göz kırpan Prens Adaları’nda bir kez daha unutulmaz bir festival gerçekleştiriyor.

Hem Adalıların hem de ziyaretçilerin yazın keyfini caz müzikle çıkardığı “Adalar’da Caz”, ilk günün ardından Büyükada Taş Mektep ve Atatürk Meydanı, Heybeliada Pazar Yeri, Burgazada Eski İskele Meydanı ve Kınalıada İskele Meydanı’nın yanı sıra Kadıköy, Kabataş ve Bostancı’da bulunan Adalar vapur iskelelerinde gerçekleşecek konserlerde birbirinden güçlü isimleri ağırlamaya devam edecek. Festival kapsamında Afroloji, Arto Tunçboyacıyan1 To 3, Mustafa İpekçioğlu Miquartet, What Da Funk, İlhan Erşahin, Duende - Erdem Sökmen & Nağme Yarkın & Hasan Meten, Deli Bakkal ve Alice Francis, Büyükada’da sahne alacaklar. Burgazada’da Barış Doğukan Yazıcı Quartet, Korhan Futacı, Can Su Aslan ve Manuş-u Âlâ’nın; Heybeliada’da Onur Ataman Trio, Şenova Ülker Quartet, Baturay Yarkın Trio Feat. Nağme Yarkın ve Ateş Tezer Trio’nun sahne alacağı festivalde Kınalıada’nın konukları ise Çağıl Kaya, İmer Demirer Quartet, Tolga Şanlı Power Trio ve KAPIKO olacak.

Adalar vapur iskelelerinde gerçekleşecek konserlerde ise Ayşenur Çınar Duo, Esra Gürçay Duo, Hot Shots Jazz Band, Kaan Arslan Co., DJ The Diplobrat, Kamucan Yalçın & Friends, Gizem Ekiz Duo, Nisan Biçer Duo ve DJ Yakuza İstanbullularla buluşmaya devam edecek.

“Adalar’da Caz” konserlerin yanı sıra Büyükada Taş Mektep’te yetişkinler için Street Jazz ve çocuklar için Solo Jazz atölyeleriyle Yüksel Aksu, Seren Yüce ve Cenk Erdoğan’ın gerçekleştireceği “Caz Müziğinin Yön Verdiği Filmler” başlıklı söyleşiye de ev sahipliği yapacak.

Kültür-sanatı sadece şehrin merkezine indirgemeyip tüm İstanbul’a yayan ve bunu yaparken de bölgenin dinamiklerini göz önünde bulunduran İBB Kültür’ün düzenlediği “Adalar’da Caz”ın ve İBB’nin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.

PROGRAM

28 Haziran Cuma

14.10 Gizem Ekiz Duo / Bostancı İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 15.10)

15.30 Kaan Arslan Co. / Kabataş İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 16.30)

16.00 Ayşenur Çınar Duo / Kadıköy İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 16.55)

18.00 Yetişkinler İçin Street Jazz Atölyesi / Büyükada Taş Mektep

19.30 Afroloji / Büyükada Atatürk Meydanı

20.30 Arto Tunçboyacıyan 1 To 3 / Büyükada Atatürk Meydanı

29 Haziran Cumartesi

14.10 Nisan Biçer Duo / Bostancı İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 15.10)

15.30 DJ The Diplobrat / Kabataş İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 16.30)

16.00 Esra Gürçay Duo / Kadıköy İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 16.55)

14.30 Çocuklar İçin Solo Jazz Atölyesi / BüyükadaTaş Mektep

16.00 Mustafa İpekçioğlu Miquartet (Saz-Caz) / Büyükada Taş Mektep

20.30 What Da Funk / Büyükada Atatürk Meydanı

21.30 İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions / Büyükada Atatürk Meydanı

18.30 Barış Doğukan Yazıcı Quartet / Burgazada Eskiİskele Meydanı

19.30 Korhan Futacı / Burgazada Eski İskele Meydanı

19.30 Onur Ataman Trio / Heybeliada Pazar Yeri

20.30 Şenova Ülker Quartet / Heybeliada Pazar Yeri

17.30 Çağıl Kaya / Kınalıada İskele Meydanı

18.30 İmer Demirer Quartet / Kınalıada İskele Meydanı

30 Haziran Pazar

14.10 DJ Yakuza / Bostancı İskelesi (Adalar VapuruKalkış Saati: 15.10)

15.30 Kamucan Yalçın & Friends / Kabataş İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 16.30)

16.00 Hot Shots Jazz Band / Kadıköy İskelesi (Adalar Vapuru Kalkış Saati: 16.55)

14.30 Söyleşi: “Caz Müziğinin Yön Verdiği Filmler” Yüksel Aksu, Seren Yüce, Cenk Erdoğan, Erdem Özkan / Büyükada Taş Mektep

16.00 Duende - Erdem Sökmen&Nağme Yarkın&Hasan Meten / Büyükada Taş Mektep

20.30 Deli Bakkal / Büyükada Atatürk Meydanı

21.30 Alice Francis / Büyükada Atatürk Meydanı

18.30 CanSu Aslan “Saydam” / Burgazada Eski İskele Meydanı

19.30 Manuş-u Âlâ / Burgazada Eski İskele Meydanı

19.30 Baturay Yarkın Trio feat. Nağme Yarkın / Heybeliada Pazar Yeri

20.30 Ateş Tezer Trio / Heybeliada Pazar Yeri

17.30 Tolga Şanlı Power Trio / Kınalıada İskele Meydanı

18.30 KAPIKO / Kınalıada İskele Meydanı