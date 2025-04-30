1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, uygulamanın 26 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdiğini belirterek, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.