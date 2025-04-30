İBB soruşturmasında ikinci dalga: 18 tutuklama, 34 adli kontrol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 52 kişiden 18’i tutuklandı, 34 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İBB soruşturmasında ikinci dalga: 18 tutuklama, 34 adli kontrol
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Tutuklananlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu ve İmamoğlu’nun konakladığı otelin güvenlik kameralarını kapattığı öne sürülen güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen de yer aldı.

Mahkeme ayrıca, İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ve İBB Sözcüsü Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında ev hapsi kararı verdi. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen’in de dahil olduğu 8 kişi içinse adli kontrol tedbiri uygulandı.

Adliye sürecinde göğüs ağrısı şikâyeti yaşayan Şafak Başa'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mahkemenin kararlarıyla birlikte soruşturmanın ikinci aşamasında gözaltına alınan 52 kişiden toplamda 34 kişi serbest bırakılmış oldu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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