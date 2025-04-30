Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: İşte İstanbul'un en sağlam ve en riskli semtleri

6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da deprem endişesi yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar bulundukları bölgelerin zemini hakkında bilgi arayışına girdi. Uzmanlar arasında büyük deprem riskiyle ilgili farklı görüşler dile getirilirken, Prof. Dr. Ercan İstanbul’un zemin dayanıklılığına ilişkin bir harita paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Ercan açıklamasında, “Jeofizik harita, bir bölgenin deprem anındaki davranışını ve yapılaşma için uygunluğunu gösterir. Depremde yıkımların yaklaşık yüzde 65’i zeminden, yüzde 35’i ise yapıdan kaynaklanır. Bu nedenle sağlam yapılar kadar sağlam zemin de hayati önemdedir” ifadelerini kullandı.

Haritadaki renkleri şöyle açıkladı:

Lacivert: en dayanıklı, en güvenli yerler

Yeşil: dayanıklı, güvenli yerler

Sarı: dayanıksız, güvensiz yerler

Kahverengi: en dayanıksız, en güvensiz yerler

Ercan, vatandaşlara haritada bulundukları yerleri tespit etmeleri ve yapılarını buna göre değerlendirmeleri çağrısında bulundu.