Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: İşte İstanbul'un en sağlam ve en riskli semtleri

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul'da en sağlam ve en riskli bölgeleri gösteren bir jeofizik harita yayımlayarak önemli uyarılarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: İşte İstanbul'un en sağlam ve en riskli semtleri
Yayınlanma:

6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da deprem endişesi yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar bulundukları bölgelerin zemini hakkında bilgi arayışına girdi. Uzmanlar arasında büyük deprem riskiyle ilgili farklı görüşler dile getirilirken, Prof. Dr. Ercan İstanbul’un zemin dayanıklılığına ilişkin bir harita paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Ercan açıklamasında, “Jeofizik harita, bir bölgenin deprem anındaki davranışını ve yapılaşma için uygunluğunu gösterir. Depremde yıkımların yaklaşık yüzde 65’i zeminden, yüzde 35’i ise yapıdan kaynaklanır. Bu nedenle sağlam yapılar kadar sağlam zemin de hayati önemdedir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: İşte İstanbul'un en sağlam ve en riskli semtleri - Resim : 1

Haritadaki renkleri şöyle açıkladı:

Lacivert: en dayanıklı, en güvenli yerler
Yeşil: dayanıklı, güvenli yerler
Sarı: dayanıksız, güvensiz yerler
Kahverengi: en dayanıksız, en güvensiz yerler
Ercan, vatandaşlara haritada bulundukları yerleri tespit etmeleri ve yapılarını buna göre değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar...Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar...Gündem
1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsizYurt
deprem risk
Günün Manşetleri
Yarısı Bizden kampanyasında hibe ve destek tutarları arttı
TGB’den Hacettepe’deki aileyi hedef protestoya pankartlı yanıt
TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı"nı açıkladı
Tarım Bakanlığı ünlü markaları ifşa etti
İBB soruşturmasında ikinci dalga
1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz
Borsa İstanbul'da büyük operasyon
İstanbul'da kaç hasarlı bina var?
Bahçeli’den DEM Parti’ye çağrı
Türkiye-ABD Savunma Zirvesi
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir!
Tarım Bakanlığı ünlü markaları ifşa etti Tarım Bakanlığı ünlü markaları ifşa etti
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar... Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar...