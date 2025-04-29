Bahçeli’den DEM Parti’ye çağrı: Kamışlı’daki oyuna karşı durun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'nin Kamışlı kentinde gerçekleştirilen “Birlik ve Ortak Tutum Konferansı”nı eleştirdi. Bahçeli, konferansın Mazlum Abdi ile Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasında 10 Mart'ta sağlanan mutabakatı ihlal ettiğini söyledi.

Bahçeli, Suriye'de üniter yapıyı hedef aldığını belirttiği konferansa karşı Suriye Geçiş Hükümeti'nin tavrını ise olumlu buldu. Açıklamasında, “pişmiş aşa su katma rezaletidir” ifadelerini kullanan Bahçeli, DEM Parti’ye de çağrıda bulundu.

Bahçeli, “Türkiye partisi olma yönünde mesafe kaydeden DEM Parti’nin Kamışlı’daki bu oyuna tepki göstermesi tutarlılık gereğidir” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise konferansın Abdullah Öcalan’ın barış ve demokratik toplum çağrısıyla uyumlu olduğunu söyledi. Hatimoğulları, “Suriye halklarının ortak yaşam mücadelesine hizmet eden bir duruştur. Biz bu sürecin sabote edilmemesi için çaba göstermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DEM Parti’nin, Bahçeli’nin 1 Ekim’den bu yana başlattığı sürecin başarıyla sonuçlanması için de titizlikle çalıştığını vurguladı.