Bakan Kurum, depremin ardından İstanbul'daki hasarlı bina sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Kurum, depremin ardından İstanbul'daki hasarlı bina sayısını açıkladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum, şu ana kadar 25 bin 17 binanın incelendiğini belirterek, 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini açıkladı.

Murat Kurum deprem
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