Denizciler Sendikasından çağrı: 1 Mayıs’ta sadece işçiler değil herkes meydanlara

Türkiye’nin derin bir ekonomik krizden geçtiğini vurgulayan Mete, geçim sıkıntısının artık yalnızca işçilerin değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorunu haline geldiğini söyledi.

Mete, enflasyonun kontrol altına alınamadığını ve artan vergilerin en çok emekçileri etkilediğini belirtti. Taşeron işçiliğin hâlâ çözülmediğini hatırlatan Mete, gelir vergisinin ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çekti.

“Senede iki maaşımız doğrudan, dört maaşımız ise dolaylı yollardan vergiye gidiyor. Büyük bir geçim sıkıntısı yaşıyoruz,” dedi.

Sendika Başkanı Mete, işçilerin sorunlarının yıllardır meydanlarda dile getirildiğini ancak seslerinin duyulmadığını ifade etti.

“Konu emekçiye geldi mi hep ‘para yok’ deniyor ama sermayeye sürekli kaynak aktarılıyor. İşsizlik Fonu’ndan bile en fazla payı işçiler değil, sermaye alıyor. Keşke bir 1 Mayıs’a sorun yaşamadan, bahar havasında girebilsek. Ama yine dertlerimizi anlatmak zorundayız,” diye konuştu.

İrfan Mete, 1 Mayıs mitingine yalnızca sendikalı işçilerin değil, çiftçilerin, emeklilerin, gençlerin ve toplumun tüm kesimlerinin katılması gerektiğini vurguladı.

“Bugün Türkiye’de çiftçi kazanamıyor, aracılar kazanıyor. Genç işsizler üniversite mezunu olmasına rağmen geleceksizlikle baş başa. Kartal’daki 1 Mayıs mitingine herkes gelmeli. Ne kadar kalabalık olursak sesimiz o kadar güçlü çıkar. Emekliye, işsize, gence, memura çağrımızdır,” dedi.