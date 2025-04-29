Soğuk havalar bitiyor mu? Kışlıkları kaldırma zamanı belli oldu!

Meteorolojik verilere göre, rüzgar etkisini sürdürmeye devam edecek ve hava sıcaklıkları bu süreçte ortalama 14 derece civarında olacak. Ancak sıcak hava beklentisi içinde olanlar için sevindirici haber geldi.

Hava durumu tahminlerini sosyal medya üzerinden paylaşan meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler, havaların ne zaman ısınacağına dair tarih verdi. Günerler, "Yakında ısınmaya başlıyoruz. Mayıs ayının ilk haftası sonrası sıcaklıklar 20 derecenin biraz üzerine çıkacak. Şu anda üşüyenlere duyurulur" açıklamasında bulundu.

Buna göre, Mayıs’ın ilk haftasından itibaren sıcaklıkların yükselmesi ve bahar havasının etkisini artırması bekleniyor. Uzmanlar, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması konusunda da uyarıyor.