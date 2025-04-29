Yeni kurallar yürürlüğe girdi: Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor

Motorlu araç sigortalarında tam ve ağır hasar tespitine ilişkin yeni kurallar yürürlüğe girdi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan düzenlemeyle, artık hasar tespitinde eksper ataması zorunlu hale geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yeni kurallar yürürlüğe girdi: Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor
Yayınlanma:

Yeni düzenlemeye göre, bir aracın “tam hasarlı” sayılabilmesi için hasar tutarının aracın rayiç bedelini aşması ve onarımının mümkün olmaması gerekiyor. “Ağır hasar” statüsü ise hasar tutarının aracın rayiç değerinin en az yüzde 60’ını aşması veya aracın kritik parçalarının zarar görmesi durumunda geçerli olacak.

En önemli değişikliklerden biri, hasar tespitinin yalnızca Sigortacılık Kanunu kapsamında ruhsatlı sigorta eksperleri tarafından yapılacak olması. Bu sayede tespitlerin daha güvenilir, objektif ve standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, tam veya ağır hasarlı araçlara ilişkin tüm işlemler SBM üzerinden izlenecek. Böylece hurda ya da trafikten çekilmiş araçların yasa dışı biçimde satışa sunulmasının önüne geçilecek.

Yeni uygulamalarla birlikte ikinci el araç piyasasında şeffaflık artırılırken, vatandaşların satın alacakları araçlara dair daha doğru ve güvenilir bilgilere ulaşması sağlanacak. Ayrıca trafik güvenliğinin güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Sahte içki operasyonu: 81 ilde dev baskın, 137 gözaltıSahte içki operasyonu: 81 ilde dev baskın, 137 gözaltıGündem
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Akaryakıt fiyatları cep yakıyor: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi
araç ehliyet yeni dönem
Günün Manşetleri
1 Mayıs’ta sadece işçiler değil herkes meydanlara
Soğuk havalar bitiyor mu?
Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
Sahte içki operasyonu!
Vatan Partisi'nden devrimci çözüm
Meteoroloji birçok il için fırtına uyarısı yaptı
Deprem sonrası fahiş fiyat skandalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
İstanbul'daki depremlerde okullar hasar aldı mı?
68 ilde siber suç operasyonu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo 1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru 1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Açıklandı! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Açıklandı!