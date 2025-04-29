Yeni kurallar yürürlüğe girdi: Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor

Yeni düzenlemeye göre, bir aracın “tam hasarlı” sayılabilmesi için hasar tutarının aracın rayiç bedelini aşması ve onarımının mümkün olmaması gerekiyor. “Ağır hasar” statüsü ise hasar tutarının aracın rayiç değerinin en az yüzde 60’ını aşması veya aracın kritik parçalarının zarar görmesi durumunda geçerli olacak.

En önemli değişikliklerden biri, hasar tespitinin yalnızca Sigortacılık Kanunu kapsamında ruhsatlı sigorta eksperleri tarafından yapılacak olması. Bu sayede tespitlerin daha güvenilir, objektif ve standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, tam veya ağır hasarlı araçlara ilişkin tüm işlemler SBM üzerinden izlenecek. Böylece hurda ya da trafikten çekilmiş araçların yasa dışı biçimde satışa sunulmasının önüne geçilecek.

Yeni uygulamalarla birlikte ikinci el araç piyasasında şeffaflık artırılırken, vatandaşların satın alacakları araçlara dair daha doğru ve güvenilir bilgilere ulaşması sağlanacak. Ayrıca trafik güvenliğinin güçlendirilmesi de hedefleniyor.