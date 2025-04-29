Türkiye-ABD Savunma Zirvesi: Stratejik ortaklık vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Türkiye-ABD Savunma Zirvesi: Stratejik ortaklık vurgusu
Yayınlanma:

Ankara’da düzenlenen toplantıya, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ile ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Katherine Thompson başkanlığındaki heyetler katıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantının dostane ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi. Tarafların, iki ülke arasındaki samimi diyaloğun ilerletilmesi ve savunma ile savunma sanayii alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde karşılıklı irade ortaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Taraflar, yakın zamanda en üst düzeyde karşılıklı olarak ifade edildiği üzere, iki ülke arasındaki samimi diyaloğu ilerletme arzusuyla savunma ve savunma sanayii iş birliğinin çeşitli boyutlarını ele almış, bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunmuş ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını yinelemiştir.”

Toplantıda ayrıca bölgesel gelişmeler ve uluslararası güvenlik konuları değerlendirildi. Görüşmeler sonucunda bir sonraki Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısının 2026 yılında ABD’nin ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'da önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'da önemli açıklamalarGündem
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı:500 Bin TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor?Faiz artışı sonrası yarış kızıştı:500 Bin TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor?Ekonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

abd savunma
Günün Manşetleri
İstanbul'da kaç hasarlı bina var?
Bahçeli’den DEM Parti’ye çağrı
Türkiye-ABD Savunma Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'da önemli açıklamalar
1 Mayıs’ta sadece işçiler değil herkes meydanlara
Soğuk havalar bitiyor mu?
Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
Sahte içki operasyonu!
Vatan Partisi'nden devrimci çözüm
Meteoroloji birçok il için fırtına uyarısı yaptı
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 30 Nisan elektrik kesintileri Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 30 Nisan elektrik kesintileri
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Sarsıntılar devam ediyor: Üşümezsoy 3 ili uyardı! Sarsıntılar devam ediyor: Üşümezsoy 3 ili uyardı!
1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru 1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru
500 Bin TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? 500 Bin TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor?