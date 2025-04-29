Türkiye-ABD Savunma Zirvesi: Stratejik ortaklık vurgusu

Ankara’da düzenlenen toplantıya, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ile ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Katherine Thompson başkanlığındaki heyetler katıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantının dostane ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi. Tarafların, iki ülke arasındaki samimi diyaloğun ilerletilmesi ve savunma ile savunma sanayii alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde karşılıklı irade ortaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Taraflar, yakın zamanda en üst düzeyde karşılıklı olarak ifade edildiği üzere, iki ülke arasındaki samimi diyaloğu ilerletme arzusuyla savunma ve savunma sanayii iş birliğinin çeşitli boyutlarını ele almış, bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunmuş ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını yinelemiştir.”

Toplantıda ayrıca bölgesel gelişmeler ve uluslararası güvenlik konuları değerlendirildi. Görüşmeler sonucunda bir sonraki Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısının 2026 yılında ABD’nin ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.