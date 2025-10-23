Ali Rıza Binboğa yaşam öyküsünü yazdı

Ali Rıza Binboğa’dan azmin, emeğin ve müziğin öyküsü: Yarınlar Bizim

Müziğiyle kuşaklar boyunca hafızalarda yer eden Ali Rıza Binboğa, bu kez yaşam öyküsünü kaleme aldı. NotaBene Yayınları’ndan çıkan “Yarınlar Bizim” isimli otobiyografik kitabının lansmanı 22 Ekim’de Barnathan Hotel’de gerçekleşti.

 Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ali Rıza Binboğa, yaşamının dönüm noktalarını ve sanat yolculuğunu anlattığı otobiyografik kitabı “Yarınlar Bizim” ile okurlarıyla buluştu. NotaBene Yayınları’ndan çıkan kitabın lansmanı, 22 Ekim Çarşamba günü Barnathan Otel’de düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

 Ali Rıza Binboğa etkinlikte, kitabının ortaya çıkış sürecini, satır aralarında yer alan hatıralarını ve bugünle kurduğu bağları paylaştı. Binboğa, kitabın bir dönemin ruhunu da yansıttığını belirterek, “Bu satırlarda sadece kendi hikâyemi değil, birlikte büyüdüğümüz bir ülkenin hikayesini de bulacaksınız” dedi.

 Sert bir iklimde, dağların eteklerinde doğan bir köy çocuğunun azimle örülmüş yaşam mücadelesinden ilham alan “Yarınlar Bizim”, Binboğa’nın öğretmenlikten mühendisliğe, müzisyenliğe uzanan çok yönlü hayat hikâyesini içten bir dille aktarıyor. Ancak bu öykü yalnızca kişisel bir yolculuk değil; aynı zamanda bir dönemin toplumsal belleğini de taşıyor. Kitapta, Köy Enstitüsü iklimini yansıtan öğretmen okulunun idealist öğretmenlerinden İTÜ yıllarındaki zorluklara, 1960’ların gençlik hareketlerinden Eurovision serüvenine, 12 Eylül döneminin sahne yasaklarına kadar uzanan geniş bir zaman kesiti yer alıyor. Binboğa, telif hakları mücadelesi, sahne deneyimleri ve pek çok sanatçıyla kesişen yollarını da samimi bir dille kaleme alıyor.

 Akıcı anlatımıyla okuru içine çeken “Yarınlar Bizim”, yalnızca yazarını tanıyanlara değil; bugünün gençlerine, sanatçı adaylarına ve yaşam yolculuğunda ilham arayan herkese sesleniyor. Yeri geldiğinde kendisiyle dalga geçen, yeri geldiğinde tutkularını ve hayal kırıklıklarını içtenlikle paylaşan Binboğa’nın hikâyesi, mücadeleyle örülmüş bir yaşamın sahici tanıklığı olarak öne çıkıyor.

