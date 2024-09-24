Ankara Kültür Yolu Festivali coşkusu devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy festivalin üçüncü gününde festival kapsamındaki Mustafa Ayaz Müzesi’nde yer alan “Tutkulu İki Yürek” sergisini gezdi. Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu çiftinin tutkuyla bağlı oldukları Anadolu’nun kültüründen beslenmiş, sanatın kültürel zenginliklerle ve insanla buluştuğu, bu toprakların derin tarihinin modern bir dille betimlendiği, tamamı aile koleksiyonundan 80 eser ile aile arşivinden fotoğraf, belge ve objeler yer aldığı sergi, Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu’nun memleket sevgisi ve sanat aşkıyla ürettikleri unutulmaz eserleri bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor.

Öte yandan festival kapsamında “Musiki Muallim Mektebi Türk Halk Müziği Korosu” Musiki Muallim Mektebi’nde unutulmaz bir konsere imza atarken, “Tekke İlahileri Meşki” Ankara Neyhane Kültür Sanat Evi’nde dinleyicileri maneviyat dolu bir yolculuğa çıkardı.

Büyük Tiyatro Opera Sahnesi’nde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen“Arşın Mal Alan” operası ile Ankaralılar sanat dolu bir akşam geçirdiler. Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen tek perdelik tiyatro oyunu “Donör” Şinasi Sahnesi’nde tiyatroseverleri bir araya getirdi.

“Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni” söyleşisi ile Prof. Dr. İlber Ortaylı dinleyicileriyle buluşurken, Dr. Necati Yalçın, Prof. Dr. Çiğdem Özesmi, Prof. Dr. Mehmet Tunçer ve Savaş Sönmez, “Yaşamın Renklerinde Ankara” söyleşisi için Musiki Muallim Mektebi’nde bir araya geldi.

Özü Sözü Emeğiyle “Yaşayan Miras Ustaları” ile söyleşileri ise Başkent Millet Bahçesi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam etti. “Zamanın Birinde Ankara” söyleşisinde ise Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Mehtap İnan ve Havva Geylan konuşmacı olarak yer aldı.

Milli Kütüphane’de “Milli Kütüphanenin Hazineleri II” etkinliği hayata geçirilirken, Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde “Son Kurşun” belgesel gösterimi sonrası söyleşi gerçekleşti.

CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da “Sesin Derinliğine Kromatik Dokunuş” etkinliği, Türk Hava Kurumu Müzesi Uçak Mağazası’nda ise “Radyo Kontrollü Model Uçakçılığa Başlangıç ve RC Simülatör Uçuşu” etkinliği meraklılarıyla buluştu.

Dr. Öğr. Üyesi Emine Sökmen Adalı’nın “Ankara Hükümet Meydanı’nın Çok Katmanlılığı” söyleşisi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hazine Müzesi’nde gerçekleşti.

Vakıf Eserleri Müzesi’nde, müze uzmanları eşliğinde “Vakıf Medeniyetine Yolculuk” gezisi düzenlendi.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER

“Art Meydan” etkinliğinde, festival süresince sanatçılar Hacı Bayram-ı Veli Camii Meydanı ve Ulus Meydan’da çalışmalarını sürdürüyor.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde Festival süresince çocuklara ve yetişkinliklere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda festivalin üçüncü gününde “Bilim Atölyesi” gerçekleştirildi.

“Yaşayan Miras Ustaları Geleneksel El Sanatları Atölyeleri” Başkent Millet Bahçesi’ndeydi.

“Kabakçı Konağı'nda Sanat Buluşmaları: Gelenekten Geleceğe” atölye çalışması da katılımcılarını ağırlamaya devam etti.

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL

Başkent Millet Bahçesi’ne kurulan Çocuk Köyü’nde çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar yer alıyor. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köyünde olacak.

Festivalin üçüncü gününde çocuklar; “Kukla Dans Gösterisi”, “Özgür Özgülgün ile Çocuklara Masallar” ve çocuk tiyatrosu “BabyShark” etkinliklerinde gönüllerince eğlendi.

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde çocuklar, “Düşlerim Müzede” ve “Müze Kaşifi” etkinliklerinde eğlenirken öğrendiler.

Cumhuriyet Müzesi Depo Sanat Alanı’nda gerçekleşen Çocuk Dostu Müze Projesi “Ebru” Etkinliği ile çocuklar ebru sanatıyla tanıştı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Çocuk Eğitim ve Deneyim Alanı’nda “Orpheus Mozağinden Dökülen Taşlar” etkinliğinde arkeoloji deneyimi yaşadılar.

Festival kapsamında; Gordion Müzesi ve Ören Yerinde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen, etkinlikte çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Kale-M İllüstratörler Grubu’nun hazırladığı “Gordion Yolu Oyunu” ile çocuklar, Gordion’un tarihi mirasını eğlenceli bir oyunla keşfederken, illüstrasyon sergisi ve çizim atölyesiyle sanata da dokunma fırsatı buldu.