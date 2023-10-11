Ankara’da Leningrad Konçertosu!

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarihi bir konsere ev sahipliği yaptı. Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askeri operasyonun ardından prestijli orkestraların şefliğinden uzaklaştırılan, Batı'nın hedef aldığı Rus şef Valery Gergiev, Ankara’da Leningrad Konçertosu'nun konserini verdi.

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Efsanevi Rus şef Valery Gergiev’in (VALERİ GERGİEV) yönetiminde Mariinsky(MARİİNSKİ) Tiyatro Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Başkent’te müzik şöleni yaşattı.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askeri operasyonun ardından Avrupa’nın birçok ülkesinde konseri yasaklanan Gergiev, Rus besteci Dmitri Shostakovich’in(DİMİTRİ ŞOSTAKOVİÇ’İN) “Do Majör” tonunda 7 numaralı Senfonisi “Leningrad”ı seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının ev sahipliğinde yapılan konser yoğun ilgi gördü.

Tarihi konsere Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak da yer aldı.

Konser öncesi provada açıklama yapan Gergiev, Türkiye’nin güzelliklerinden bahsetti:

- 25 yıldır Türkiye'de sahne alıyorum. Türkiye, bu 20-25 yıl boyunca uluslararası turizm için fırsatların büyümesi noktasında önemli bir ülke.Türkiye bugün dünyadaki en önemli konumlardan birini elinde tutuyor. Türkiye kendi imkanlarını, güzelliklerini ve inanılmaz kültürel anıtlarını sunuyor. Eğer ülkeler binlerce yıldır birikmiş kültürel zenginlikleri dünyaya açarsa, dünyamız iyileşir.
# ankara # leningrad
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