Aslan Hürkuş 3: Anka Odası 10 Kasım'da Vizyona Girecek

TRT ortak yapımı “ASLAN HÜRKUŞ 3: ANKA ADASI” filmi 10 Kasım'da vizyonda.



Okul çağındaki çocuklara yerli ve milli hava araçlarını sevdirmeyi amaçlayan projenin devamı olan Anka Adası adlı yapım ara tatilde çocuklarla buluşacak.



İlk iki sinema filmiyle hem küçüklerden hem de büyüklerden tam not alan serinin yeni filminde de göklerdeki macera hız kesmeden devam ediyor.



TRT Çocuk bünyesinde geliştirilen proje psikolog, pedagog, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörleri tarafından ayrıntılı bir değerlendirme sürecinden geçti.



Filmin yapımcısı Murat Kaya, Türkiye'de animasyon sektörünün hızla büyüdüğünü ve geliştiğini de vurguladı.



