Aspendos’da Atatürk'ün en sevdiği opera sahnelenecek

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali zengin programı ve dünyaca ünlü yabancı solistlerin katılımıyla 4-21 Eylül tarihleri boyunca dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olan Aspendos Antik Tiyatrosu’nda devam ediyor.

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin 30. yılına özel olarak oluşturulan ve Cumhuriyetimizin 100. yılının anlam ve önemine de vurgu yapılan festival programında, Atamızın en sevdiği opera olan “TOSCA” operası Aspendos Antik Tiyatrosu’nda seyirci karşısında olacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün sahnelere taşıdığı büyük prodüksiyonlarından 3 perdelik TOSCA operası, 8 Eylül Cuma saat 21.00’de sanatseverlerle buluşacak.

Dünya opera repertuvarının en önemli eserlerinden olan eser Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk opera sanatçısı olan Semiha Berksoy’un “Tosca” başrolü ile 1941 yılında ülkemizde ilk kez sahnelenen eser 81 yıl sonra Semiha Berksoy anısına kızı Zeliha Berksoy’un rejisörlüğünde özel bir prodüksiyonla oluşturuldu.

ESERİN BAŞROLLERİNDE DÜNYACA ÜNLÜ SOLİSTLER YER ALIYOR.

Ünlü Bolşoy Tiyatrosu Baş Solistlerinden Dinara Aliyeva ve Elchin Azizov ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, dünyaca ünlü tenorumuz Murat Karahan başrollerde sahnede olacak.

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde sahnelenecek bu görkemli eserde festivalin yabancı konuk sanatçılarından ünlü İtalyan orkestra şefi Antonino Fogliani yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarına eşlik edecek.

Şef Mahir Seyrek yönetiminde Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi korolarının ve Sinem Ulusoy yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk korosunun da bulunduğu 250 kişilik orkestra, solist, koro ve dansçı kadrosu ile eser; dekor, kostüm, ışık ve tüm ayrıntılarıyla dönemin bütün unsurlarını en yakın biçimiyle sahneye aktarıyor.

Başrollerde festivalin konuk solist sanatçılarından ve Bolşoy Tiyatrosu baş solistlerinden soprano Dinara Aliyeva ‘Floria Tosca’yı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni ve dünyaca ünlü tenorumuz Murat Karahan ‘Mario Cavaradossi’yi ve Bolşoy Tiyatrosu baş solistlerinden bariton Elchin Azizov ‘Scarpia’yı seslendirecek.

Eserde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve Aydan Çınar, koreografisi Özge Ay ve ışık tasarımı Yakup Çartık imzası taşıyor.

TOSCA operasında görevini kendi kişisel hırs ve çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen polis müdürü Scarpia ile gerici ve baskıcı rejim karşıtı ressam Cavaradossi ve sanatı için yaşayan, duygularının esiri opera şarkıcısı Tosca arasında yaşanan olayları konu ediliyor. Eser 17 Haziran 1800 yılında Roma’da tek bir günde geçen olayları sahneye taşıyor.

KLASİK BALENİN UNUTULMAZ ESERİ KUĞU GÖLÜ İKİ TEMSİL İLE SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Çaykovski’nin bestelediği KUĞU GÖLÜ, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Şef Sunay Muratov yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde 13Eylül Çarşamba ve 14 Eylül Perşembe akşamları saat 21.00’de iki temsil ile seyirci karşısında olacak.

Klasik balenin en güzel örneklerinden olan ve gerçek aşkın gücünü anlatan eser ünlü koreograflar Marius Petipa ve Lev Ivanov'un koreografisi üzerine Devlet Opera ve Balesi koreografları Volkan Ersoy ve Armağan Davran adımlarıyla 2 perde olarak sahneye taşınıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin bale topluluğu kadrosu, müziği, hikayesi, dekor, kostüm ve ışık tasarımlarıyla sahnelenen KUĞU GÖLÜ’nün dekor tasarımı Gürcan Kubilay’a, kostüm tasarımı Savaş Camgöz’e, ışık tasarımı Fuat Gök’e ait.

Prens Siegfried’ın 21. doğum günü kutlamaları ile başlayan eser; Prens Siegfried’in evliliğe henüz hazır olmamasına rağmen, onuruna verilen bir baloda annesinin dileğiyle bir eş seçmek zorunda kalmasını konu ediyor.

Prensin avlanmak üzere gittiği gölde, büyücü Rothbart’ın kuğu şekline soktuğu Prenses Odette’ye aşık olması balenin estetik adımları ile sahneleniyor.

Festivalde yer alan etkinlikler Aspendos Antik Tiyatrosu’nda, saat 21.00’de başlar.

Sanatseverler etkinlik biletlerini, Haşim İşcan Kültür Merkezi, Cumhuriyet Meydanı Turizm Danışma Ofisi, Aspendos Antik Tiyatrosu ve Side Antik Tiyatro Girişi Turizm Danışma Bürosunun Yanına kurulan bilet satış gişelerinden ve www.dobgm.gov.tr ile www.biletinial.com bilet satış sitesi üzerinden temin edebilirler.